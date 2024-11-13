Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 88, ngõ 27, Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn thảo và biên tập tài liệu giảng dạy/sách.

Phối hợp với Giáo viên xây dựng, hoàn thiện nội dung các khóa học.

Quản lý các khóa học và hỗ trợ chuyên môn cho học sinh.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang học chuyên ngành ngôn ngữ Anh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Am hiểu về lĩnh vực giáo dục.

Có khả năng tư duy logic tốt.

Nhanh nhạy, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

Cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp.

Tạo điều kiện phát huy tối đa giá trị bản thân.

Chế độ phúc lợi và các chính sách đã được thiết kế để đảm bảo sự cân bằng giữa cuộc sống công việc và cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin