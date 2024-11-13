Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 88, ngõ 27, Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Soạn thảo và biên tập tài liệu giảng dạy/sách.
Phối hợp với Giáo viên xây dựng, hoàn thiện nội dung các khóa học.
Quản lý các khóa học và hỗ trợ chuyên môn cho học sinh.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên đang học chuyên ngành ngôn ngữ Anh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Am hiểu về lĩnh vực giáo dục.
Có khả năng tư duy logic tốt.
Nhanh nhạy, chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.
Cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp.
Tạo điều kiện phát huy tối đa giá trị bản thân.
Chế độ phúc lợi và các chính sách đã được thiết kế để đảm bảo sự cân bằng giữa cuộc sống công việc và cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY
