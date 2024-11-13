Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Sao Mai, số 19 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Thương hiệu: Phòng khám chuyên khoa da liễu Quốc tế Hoa Kỳ

- Xây dựng kịch bản quay cho các video quảng cáo/ TVC/ Clip Viral.

- Phối hợp với quay phim để triển khai sản xuất theo nội dung kịch bản.

- Biên tập & phối hợp team Editor dựng thành phẩm quảng cáo.

- Biên tập nội dung ấn phẩm truyền thông (Báo/ tạp chí/ Catalogue,...).

- Nghiên cứu hành vi khách hàng & xu hướng thị trường, từ đó đề xuất các ý tưởng độc đáo, sáng tạo trong mảng thẩm mỹ/ sức khỏe/ làm đẹp.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Leader.

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi từ 22 – 30; ưu tiên có kinh nghiệm biên tập trong lĩnh vực spa, thẩm mỹ hoặc có kiến thức nền tảng tốt về content marketing, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản;

- Ưu tiên những bạn có khả năng dẫn các video Livestream, thu voice off;

- Có đam mê và kỹ năng viết lách; Có khả năng sáng tạo và cập nhật kịp thời các xu hướng thị trường;

- Chăm chỉ năng động ham học hỏi;

- Có laptop cá nhân.

Quyền Lợi

- Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực: (Lương cứng từ 10 - 15tr + Thưởng tháng + Phụ cấp);

- Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, chủ doanh nghiệp và người quản lý rất có kinh nghiệm làm trong ngành;

- Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo luật Lao động;

- Được tham gia đào tạo tất cả kỹ năng chuyên môn, kỹ năng review, livestream, viết content, tư duy làm content marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển

