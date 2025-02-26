Tuyển Brand Marketing Công ty Cổ phần Appota làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Brand Marketing Công ty Cổ phần Appota làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Appota
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty Cổ phần Appota

Brand Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại Công ty Cổ phần Appota

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa LE, số 11, ngõ 71 Láng Hạ, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Gamota là một trong những nhà phát hành game mobile hàng đầu tại thị trường Việt Nam với hơn 35 triệu khách hàng, hơn 10 năm kinh nghiệm và hơn 150 tựa game đã ra mắt. Xây dựng môi trường làm việc trẻ trung, năng động với tinh thần làm việc chủ động, nhiệt huyết với tinh thần sáng tạo cao, Gamota mong muốn tìm kiếm các mảng ghép cùng tần số để cùng phát triển và mang đến những dịch vụ và trải nghiệm chơi game tốt nhất.
Gamota
Hiện tại Gamota đang tìm kiếm CORE TALENT cho vị trí “Brand Marketing" với các thông tin như sau:
“Brand Marketing"
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Xây dựng chiến lược thương hiệu tập trung vào thu hút developer/publisher quốc tế
Phối hợp với đội BD để phát triển tài liệu và chiến dịch truyền thông nhằm tăng cơ hội hợp tác.
Quản trị và phát triển cộng đồng trên các kênh truyền thông của công ty bao gồm Linkedin, Website, Facebook.
Xây dựng và thiết kế profile, brochure của công ty.
Lên kế hoạch, phát triển các nội dung livestream, tổ chức event và, workshop phục vụ mục đích branding liên quan đến công ty và các sản phẩm của công ty
Phát triển thương hiệu cá nhân của CEO, CBDO,.. trên các kênh báo chí và mạng xã hội giúp hỗ trợ thúc đẩy thêm thương hiệu công ty thông qua personal network.
Theo dõi chỉ số, đánh giá hiệu quả các hoạt động Marketing và đề xuất giải pháp tối ưu;
Thiết kế các chương trình đối tác thân thiết, chương trình quà tặng đối tác..
Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ BD để xây dựng tài liệu thuyết trình (pitch deck), case study và các tài liệu hỗ trợ đàm phán với đối tác.
Tạo chiến lược branding nhằm thu hút các developer/publisher quốc tế, nhấn mạnh lợi thế cạnh tranh của Gamota tại thị trường Việt Nam.
Xây dựng chiến dịch truyền thông hướng đến các đối tác tiềm năng, tạo cơ hội cho đội BD tiếp cận và đàm phán

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí branding B2B (Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm làm branding B2B quốc tế
Có kinh nghiệm làm việc với đội ngũ sales hoặc BD để phát triển chiến lược branding hỗ trợ chốt hợp đồng
Có kinh nghiệm quản trị website, các kênh MXH (Facebook, Linkedin,...)
Có khả năng lập kế hoạch thương hiệu, thúc đẩy sales, lead B2B ở thị trường Việt Nam và quốc tế.
Khả năng học hỏi và nghiên cứu tốt.
Năng động, sáng tạo, có kỹ năng xử lý vấn đề tốt và có khả năng tổng hợp thông tin tốt;
Có kỹ năng giao tiếp, trao đổi với đối tác
Tiếng anh: Kỹ năng viết và giao tiếp lưu loát
Có khả năng phân tích dữ liệu từ các chiến dịch branding để đưa ra đề xuất cải thiện hiệu quả tiếp cận đối tác.

Tại Công ty Cổ phần Appota Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi tài chính minh bạch và toàn diện
Chính sách xét điều chỉnh tăng lương 6 tháng/lần (Đánh giá theo hiệu xuất, kết quả công việc và năng lực)
Ghi nhận sự đóng góp thông qua các khoản thưởng phong phú, hấp dẫn góp phần gia tăng thu nhập của nhân viên: Thưởng các ngày lễ 30/4-01/05, 02/09, Tết dương lịch, thưởng dự án, thưởng KPI, hiệu suất công việc hàng tháng, thưởng quý và lương tháng 13…
Ghi nhận sự đóng góp
thưởng phong phú, hấp dẫn
Được hưởng các mức Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.
Gói chăm sóc sức khỏe định kỳ hằng năm tại các Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Saigon Healthcare.
Chú trọng phát triển năng lực mỗi cá nhân
Chính sách hỗ trợ khuyến khích học tập, khen thưởng dành cho nhân viên đạt chứng chỉ đào tạo.
.
Được đào tạo và phát triển theo khung năng lực và lộ trình nghề nghiệp của từng vị trí thông qua các khóa đào tạo miễn phí trên hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning Appota, các khoá học hàng đầu của Coursera, Udemy.
Được đào tạo và phát triển theo khung năng lực
Được tham gia các Workshop, Master talk, CEO talk chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia trong và ngoài Công ty.
Được tham gia các Workshop, Master talk, CEO talk
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Chính sách luân chuyển công việc linh hoạt và cởi mở nhằm thúc đẩy nhân viên khám phá sức mạnh tiềm năng của bản thân và thử thách với những cơ hội mới.
lộ trình thăng tiến rõ ràng
Văn hóa làm việc độc đáo
Tại Appota, mỗi nhân viên sẽ được làm việc mình thích, thích việc mình làm với văn hóa "No Boss Just Leader" cùng 7 giá trị cốt lõi IAPPOTA.
làm việc mình thích, thích việc mình làm
"No Boss Just Leader"
IAPPOTA.
Mỗi cá nhân được trao quyền chủ động trong mọi việc, phát huy các thế mạnh, phá bỏ khuôn mẫu và sáng tạo theo phong cách riêng.
trao quyền
Được dẫn dắt, định hướng bởi định hướng bởi đội ngũ BOD có tầm với kim chỉ nam tập trung vào phát triển giá trị con người và tinh thần startup mạnh mẽ.
Môi trường trẻ trung, năng động và sáng tạo, nơi mọi ý tưởng táo bạo được đón nhận.
Trải nghiệm sự chăm sóc tinh thần tận tâm và chu đáo
Được chăm sóc tỉ mỉ từ những bữa ăn sáng, ăn chiều miễn phí với chi phí 2.000.000/người/tháng và tận hưởng không gian cafe hiện đại dành riêng cho nhân viên.
Được trải nghiệm các hoạt động gắn kết đa dạng: Các hoạt động team building, chương trình Friday Frenzy, Đại tiệc sinh nhật công ty kết hợp du lịch hàng năm lên tới 10.000.000/người/năm, hội Chợ Tết độc lạ và các hoạt động thể thao thường niên khác, …
Được thỏa sức tham gia các câu lạc bộ đa sắc màu: CLB Yoga, Bóng đá, Game Esports, Cầu lông, Zumba…
Thời gian làm việc:
Từ 8h30 - 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6
Từ 8h30 - 16h00 thứ 7 (Mỗi tháng đi làm 2 thứ 7)
Địa điểm làm việc:
Tòa LE Building, Số 11, Ngõ 71, Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Appota

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Appota

Công ty Cổ phần Appota

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà LE Building số 11, ngõ 71, phố Láng Hạ, Phường Thành Công

