Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Thiết kế, xây dựng các báo cáo cho Ngân hàng nhà nước dựa trên kho dự liệu được cung cấp

Phối hợp với Frontend Team, Backend Team để xây dựng yêu cầu

Làm việc theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị tí Business Analyst (BA) hoặc tương đương

UV có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm về dự án data tài chính, ngân hàng.

Nắm bắt nghiệp vụ nhanh, tiếp nhận và xử lý thông tin tốt.

Có khả năng nắm bắt sản phẩm/hệ thống nhanh và kỹ năng viết đặc tả yêu cầu sản phẩm, dịch vụ, hệ thống tốt

Có kinh nghiệm về ODI, BI Publisher, SQL

Có kiến thức về quy trình kiểm thử phần mềm, các phương pháp, công cụ test, kỹ thuật test; log bug và lên kế hoạch cho các giai đoạn test

Có kiến thức và kinh nghiệm triển khai các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng Web

Có kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin báo cáo đánh giá

Kỹ năng tốt về tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint

Ưu tiên:

Ưu tiên kinh nghiệm tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm nghiên cứu, phân tích và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm dự án số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Có khả năng tự lập kế hoạch, tiếp cận công nghệ mới, làm việc nhóm

Có hiểu biết về hệ quản trị dữ liệu

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực đóng góp. :

Lương tháng 13.

Được tham gia BHXH Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác

Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị \"awesome\" cho công ty & cho thế giới

Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn trong công việc và đời sống

Hoa quả và bánh kẹo hàng ngày tại Công ty

Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty

Sử dụng miễn phí mọi loại sách giá trị tại thư viện của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.