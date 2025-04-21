Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận yêu cầu, khảo sát, làm rõ và hoàn thiện phạm vi công việc với các bên liên quan.
Lập kế hoạch, tổ chức các cuộc họp để chốt yêu cầu và lập tài liệu yêu cầu.
Đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa đội phát triển, đội sản phẩm, đội kiểm thử và đội UI/UX.
Đề xuất và báo cáo trực tiếp lên cấp quản lý.
Vẽ wireframe, xây dựng quy trình làm việc, viết tài liệu sản phẩm và theo dõi lộ trình sản phẩm.
Thu thập dữ liệu và thông tin để hiểu nhu cầu của người dùng và doanh nghiệp, đồng thời đưa ra đề xuất về cơ hội và quyết định phát triển sản phẩm.
Xác định yêu cầu sản phẩm dựa trên nhu cầu khách hàng và phản hồi kỹ thuật.
Ưu tiên các tính năng dựa trên nhu cầu khách hàng, mục tiêu kinh doanh và ràng buộc kỹ thuật. Giao tiếp hiệu quả với các nhóm khác để đạt được mục tiêu sản phẩm.
Xem xét tài liệu và quản lý các nhiệm vụ chung.
Viết tài liệu đặc tả hệ thống.
Viết hướng dẫn sử dụng phần mềm.
Quản lý các yêu cầu thay đổi khi khách hàng có yêu cầu và chuyển cho đội kỹ thuật để thực hiện yêu cầu thay đổi đó.
Nghiên cứu thị trường, xu hướng khách hàng về sản phẩm.
Phối hợp chặt chẽ với đội phát triển để đảm bảo họ hiểu rõ yêu cầu sản phẩm và giải đáp các thắc mắc phát sinh trong quá trình phát triển.
Quản lý, giao việc, giám sát các thành viên trong nhóm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 6 năm kinh nghiệm trong vai trò Chuyên viên Phân tích Kinh doanh (Business Analyst).
Hiểu biết về API, SQL.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng tạo wireframe và hiểu biết về UI là một lợi thế.
Theo dõi và quản lý công việc hiệu quả.
Hiểu sâu về quy trình sản xuất phần mềm, quy trình thu thập yêu cầu, phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống.
Có kinh nghiệm viết hướng dẫn sử dụng, tài liệu quy trình vận hành hệ thống và hướng dẫn người dùng.
Có kinh nghiệm tham gia các dự án Agile/Scrum là một lợi thế.
Có tư duy phản biện, biết phân tích và đánh giá vấn đề.
Hiểu biết về mặt kỹ thuật trong dự án.
Yêu thích công việc phát triển sản phẩm, định hướng Product Owner (PO).
Có kinh nghiệm tham gia các dự án chuyển đổi số Việt Nam.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Phục vụ ăn trưa tại công ty.
Thưởng các dịp lễ, tết.
Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm, du lịch, tham gia các hoạt động teambuilding, hội thao hàng năm của Tổng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 103 Nguyễn Tuân, Phương Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

