Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Appota làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa LE, số 11, ngõ 71 Láng Hạ, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Vẽ sơ đồ luồng nghiệp vụ, quy trình hệ thống (Use case, Flowchart,...).

Hỗ trợ đội phát triển trong quá trình triển khai và kiểm thử sản phẩm.

Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng (User Manual), training sản phẩm cho nội bộ/đối tác.

Hỗ trợ quản lý backlog, ưu tiên yêu cầu và kiểm soát thay đổi.

Làm việc trực tiếp với khách hàng hoặc ngân hàng đối tác khi cần tích hợp hệ thống.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, truyền đạt yêu cầu rõ ràng;

Có kinh nghiệm viết tài liệu phân tích nghiệp vụ, test case;

Tư duy logic, phân tích hệ thống tốt;

Sử dụng thành thạo công cụ: Word, Excel, PowerPoint, Figma, Draw.io...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với SQL, Postman, hiểu mô hình API;

Có khả năng viết tài liệu và giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế;

Chủ động, tinh thần trách nhiệm cao và có khả năng làm việc nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Appota Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Appota

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin