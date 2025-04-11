Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Appota làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phần Appota
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa LE, số 11, ngõ 71 Láng Hạ, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận
Vẽ sơ đồ luồng nghiệp vụ, quy trình hệ thống (Use case, Flowchart,...).
Hỗ trợ đội phát triển trong quá trình triển khai và kiểm thử sản phẩm.
Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng (User Manual), training sản phẩm cho nội bộ/đối tác.
Hỗ trợ quản lý backlog, ưu tiên yêu cầu và kiểm soát thay đổi.
Làm việc trực tiếp với khách hàng hoặc ngân hàng đối tác khi cần tích hợp hệ thống.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, truyền đạt yêu cầu rõ ràng;
Có kinh nghiệm viết tài liệu phân tích nghiệp vụ, test case;
Tư duy logic, phân tích hệ thống tốt;
Sử dụng thành thạo công cụ: Word, Excel, PowerPoint, Figma, Draw.io...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với SQL, Postman, hiểu mô hình API;
Có khả năng viết tài liệu và giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế;
Chủ động, tinh thần trách nhiệm cao và có khả năng làm việc nhóm.
Tại Công ty Cổ phần Appota Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Appota
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI