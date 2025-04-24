Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 25 Triệu

Mức lương 24 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, HUD Tower, 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 24 - 25 Triệu

Thu thập, phân tích và ghi nhận yêu cầu kinh doanh từ stakeholder.

Soạn thảo tài liệu yêu cầu (BRD, SRS) và các tài liệu hỗ trợ như sơ đồ luồng dữ liệu, API specification.

Xây dựng sơ đồ quan hệ dữ liệu (ERD) cho hệ thống.

Ðề xuất các giải pháp cải thiện hệ thống dựa trên phân tích yêu cầu và tình trạng hiện tại.

Hỗ trợ thiết kế các tính năng và mô hình kinh doanh phù hợp với mục tiêu dự án.

Phối hợp với đội kỹ thuật để đảm bảo tính khả thi của các giải pháp đề xuất.

Hỗ trợ đội ngũ lập trình viên và vận hành trong việc hiểu rõ yêu cầu và triển khai.

Phối hợp với đội phát triển để đảm bảo các tính năng được triển khai đúng yêu cầu.

Lập kế hoạch và thiết kế trường hợp kiểm thử, thực hiện kiểm thử.

Quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm, dự án, hỗ trợ quản lý dự án.

Tham gia cải tiến quy trình phát triển sản phẩm, dự án.

Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu nghiệp vụ dự án.

Với Mức Lương 24 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Ðại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Có tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm BA trong các dự án phần mềm, ưu tiên lĩnh vực game hoặc ứng dụng quản lý dữ liệu phức tạp.

Hiểu về mô hình kinh doanh game.

Hiểu biết cơ bản về lập trình để làm việc hiệu quả với đội kỹ thuật.

Kỹ năng phân tích vấn đề, tư duy logic, và khả năng đưa ra giải pháp thực tế.

Thành thạo trong việc viết tài liệu (BRD, SRS, API spec) và vẽ sơ đồ (ERD, UML).

Kiên nhẫn, chủ động, và khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

Có hiểu biết về UI/UX để thiết kế sản phẩm.

Có khả năng giao tiếp và trình bày các vấn đề nghiệp vụ.

Microsoft Excel, Word, Power Point, Agile, Scrum.

Thành thạo tiếng Anh, bao gồm cả kỹ năng viết và nói.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 25,000,000 VND/tháng (gross), thỏa thuận theo kinh nghiệm.

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

Xét tăng lương hàng năm

Thưởng Tết và thưởng theo dự án dựa trên KPIs ( thưởng sau khi dự án hoàn thành).

12 ngày phép/ năm và các ngày nghỉ lễ theo quy định

Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo

Cơ hội phát triển thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin