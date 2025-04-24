Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Nhà MD Complex, đường Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Làm việc với các bên liên quan (khách hàng, đội ngũ phát triển, quản lý sản phẩm) để thu thập và làm rõ các yêu cầu nghiệp vụ.
Phân tích các yêu cầu và chuyển chúng thành các tài liệu rõ ràng, dễ hiểu (ví dụ: use cases, user stories, tài liệu yêu cầu nghiệp vụ - BRD).
Xác định và tài liệu hóa các luồng quy trình nghiệp vụ hiện tại và tương lai.
Tạo và duy trì các tài liệu yêu cầu nghiệp vụ, mô hình dữ liệu và các tài liệu liên quan.
Giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan để đảm bảo sự hiểu biết chung về các yêu cầu và giải pháp.
Trình bày các kết quả phân tích và đề xuất giải pháp một cách rõ ràng và thuyết phục.
Phối hợp với đội ngũ phát triển để đảm bảo các giải pháp AI đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ.
Tham gia vào việc kiểm thử và đánh giá sản phẩm để đảm bảo chất lượng.
Nghiên cứu thị trường và các giải pháp AI có sẵn để cung cấp thông tin hữu ích cho đội dự án.
Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để hỗ trợ quá trình ra quyết định.
Phân tích và tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ để cải thiện hiệu quả hoạt động.
Hỗ trợ tạo ra những bộ dữ liệu phù hợp để cho việc training các mô hình AI.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin, Toán học, hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm tại vị trí BA.
Có kiến thức về các phương pháp và công cụ phân tích nghiệp vụ (ví dụ: UML, BPMN).
Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với môi trường làm việc thay đổi.
Có hiểu biết cơ bản về công nghệ AI là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương (Gross) từ 20 - 30M/tháng
Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định
Công ty cung cấp thiết bị làm việc
Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc
Đánh giá lương 1 lần/năm và theo các chiến dịch
Thưởng nhân viên xuất sắc, Chính sách thưởng tháng lương 13, thưởng 2/9, thưởng Tết dương lịch và các ngày lễ khác trong năm.
Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...
Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,...
Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building, Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH

Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

