Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp
- Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Mục tiêu sẽ dùng AI để giải quyết cho công ty (các khối phòng ban) nâng cao hiệu quả trong công việc :
Khối nội dung : tối ưu lượng view, giải quyết 1 số đề bài trước đây phải làm bằng sức người, sản xuất nội dung có AI hỗ trợ.
Các team quy trình : tối ưu hoá quy trình nâng cao hiệu quả công việc
Thu thập, phân tích nghiệp vụ và yêu cầu từ các bộ phận
Tạo, quản lý tài liệu đặc tả yêu cầu
Làm cầu nối giữa bộ phận phát triển sản phẩm và các bộ phận liên quan
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết về lập trình là lợi thế
Đã từng làm dự án liên quan đến đa nền tảng/ dự án AI
Kỹ năng giao tiếp tốt
Giải quyết các thay đổi của dự án
Chủ động và tích cực với công việc chung
Tỉ mỉ, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ ứng dụng mobile
Tư duy logic, trình bày các vấn đề thông qua các loại biểu đồ
UML diagram
Các loại biểu đồ
Tư duy phát triển, cầu tiến
Phân tích hệ thống
Tốt nghiệp đúng ngành công nghệ thông tin trường ĐH Công nghệ ĐHQGHN, đại học KHTN, FPT…
Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công…
Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm
Thưởng Tự Khoe cấp Bộ Phận: Khuyến khích CBNV, các bộ phận thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu công việc, kích thích đổi mới, sáng tạo trong công việc; ghi nhận, động viên kịp thời các việc hay, sáng kiến hiệu quả của các các nhân, tập thể. Mức thưởng tự khoe, tự đề xuất theo quy chế và ngân sách của công ty cấp cho từng bộ phận.
Thời gian làm việc thực tế
Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI
Năng lực/đóng góp của bản thân
Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng
Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn
Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo với quy mô hơn 2500 nhân sự
Được làm việc trong công ty có Brandname số 1 Việt Nam về lĩnh vực truyền thông quảng cáo với những product khủng đang chạy
Là đồng nghiệp của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo và đội ngũ hơn 300 lập trình viên Web, Mobile, AI, Big Data đầy tài năng
Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.
Hoạt động kỉ niệm ngày thành lập công ty VCCorp
Hoạt động kỉ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV
Hoạt động kỉ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi…
Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm
Giải bóng đá thường niên
Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên
Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ
Các hoạt động liên hoan teambuilding theo nhóm, khối, bộ phận…
Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp
Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.
Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty).
Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động).
Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.
Xét lọc hồ sơ đạt yêu cầu
Phỏng vấn trực tiếp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
