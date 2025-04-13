Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & GIẢI PHÁP PHẦN MỀM BAMBOO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa HUD3, 121 - 123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Business Analyst

Thu thập & phân tích yêu cầu nghiệp vụ cho các dự án AI & Blockchain

Viết BRD, FSD, user stories, use cases

Phối hợp team dev đảm bảo yêu cầu được hiểu đúng & triển khai hiệu quả

Tham gia UAT, đảm bảo sản phẩm đúng mục tiêu

Nghiên cứu thị trường, đối thủ, xu hướng AI/Web3

Đề xuất cải tiến sản phẩm từ dữ liệu & phản hồi thực tế

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm BA (ưu tiên làm việc trong môi trường tech/startup)

Hiểu biết cơ bản về AI (LLM, NLP...) & Blockchain (tokenomics, smart contract, Solana/EVM...)

Viết tài liệu rõ ràng, logic tốt

Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt hiệu quả

Ưu tiên có kinh nghiệm với DeFi, NFT, trading bot, AI tool

Biết dùng Jira, Notion, Figma, Miro,... là lợi thế

Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & GIẢI PHÁP PHẦN MỀM BAMBOO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh với các khoản thưởng theo hiệu suất

Làm việc trong môi trường toàn cầu, năng động, chuyên nghiệp, coi trọng sự đổi mới và làm việc nhóm.

Thưởng ngày lễ và cuối năm.

Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội theo luật lao động.

Đào tạo trực tiếp để nâng cao và bổ sung kiến thức liên quan đến ngành.

Đánh giá hiệu suất với các đợt review lương và thưởng theo chính sách của công ty.

Phụ cấp hàng tháng dành cho nhân sự có chứng chỉ IELTS

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & GIẢI PHÁP PHẦN MỀM BAMBOO

