Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & GIẢI PHÁP PHẦN MỀM BAMBOO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & GIẢI PHÁP PHẦN MỀM BAMBOO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa HUD3, 121
- 123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận
Thu thập & phân tích yêu cầu nghiệp vụ cho các dự án AI & Blockchain
Viết BRD, FSD, user stories, use cases
Phối hợp team dev đảm bảo yêu cầu được hiểu đúng & triển khai hiệu quả
Tham gia UAT, đảm bảo sản phẩm đúng mục tiêu
Nghiên cứu thị trường, đối thủ, xu hướng AI/Web3
Đề xuất cải tiến sản phẩm từ dữ liệu & phản hồi thực tế
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm BA (ưu tiên làm việc trong môi trường tech/startup)
Hiểu biết cơ bản về AI (LLM, NLP...) & Blockchain (tokenomics, smart contract, Solana/EVM...)
Viết tài liệu rõ ràng, logic tốt
Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt hiệu quả
Ưu tiên có kinh nghiệm với DeFi, NFT, trading bot, AI tool
Biết dùng Jira, Notion, Figma, Miro,... là lợi thế
Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & GIẢI PHÁP PHẦN MỀM BAMBOO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh với các khoản thưởng theo hiệu suất
Làm việc trong môi trường toàn cầu, năng động, chuyên nghiệp, coi trọng sự đổi mới và làm việc nhóm.
Thưởng ngày lễ và cuối năm.
Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội theo luật lao động.
Đào tạo trực tiếp để nâng cao và bổ sung kiến thức liên quan đến ngành.
Đánh giá hiệu suất với các đợt review lương và thưởng theo chính sách của công ty.
Phụ cấp hàng tháng dành cho nhân sự có chứng chỉ IELTS
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & GIẢI PHÁP PHẦN MỀM BAMBOO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
