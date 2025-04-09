Tuyển Business Analyst Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
- Hà Nội: Số 103
- 105 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý, giao việc, giám sát các thành viên trong nhóm BA
Lập và thiết kế template cho các tài liệu SRS, tài liệu khảo sát,…
Đảm bảo các tài liệu của nhóm BA được trình bày theo đúng mẫu template đã được thống nhất.
Khảo sát, thu thập, phân tích, thống nhất yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng.
Viết tài liệu mô tả yêu cầu, chức năng, nghiệp vụ, tài liệu thiết kế chi tiết
Quản lý yêu cầu người dùng, yêu cầu thay đổi
Tham gia nghiệm thu nội bộ
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận hành
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, phần mềm hoặc các ngành học khối kinh tế, quản trị kinh doanh và được đào tạo chuyên môn BA (Phân tích nghiệp vụ)
Đọc hiểu tài liệu
Tin học văn phòng cao cấp
Kỹ năng:
Hệ thống thông tin cơ bản
Kiến thức về nghiệp vụ phần mềm liên quan
Kiến thức về nghiệp vụ BA
Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội học hỏi và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Product Management, đồng hành cùng đội ngũ giàu kinh nghiệm.
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích sáng tạo và hỗ trợ lẫn nhau.
Văn hóa làm việc cởi mở, đề cao tinh thần hợp tác và phát triển cá nhân.
Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng tháng 13.
Thưởng theo dự án, ghi nhận đóng góp của cá nhân.
Xét duyệt tăng lương hàng năm dựa trên hiệu suất và kết quả làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
