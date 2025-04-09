Tuyển Business Analyst Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 103 - 105 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, giao việc, giám sát các thành viên trong nhóm BA

Lập và thiết kế template cho các tài liệu SRS, tài liệu khảo sát,…

Đảm bảo các tài liệu của nhóm BA được trình bày theo đúng mẫu template đã được thống nhất.

Khảo sát, thu thập, phân tích, thống nhất yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng.

Viết tài liệu mô tả yêu cầu, chức năng, nghiệp vụ, tài liệu thiết kế chi tiết

Quản lý yêu cầu người dùng, yêu cầu thay đổi

Tham gia nghiệm thu nội bộ

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận hành

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đủ sức khỏe làm việc trong và ngoài giờ hành chính khi có điều động công việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, phần mềm hoặc các ngành học khối kinh tế, quản trị kinh doanh và được đào tạo chuyên môn BA (Phân tích nghiệp vụ)

Đọc hiểu tài liệu

Tin học văn phòng cao cấp

Kỹ năng:

Hệ thống thông tin cơ bản

Kiến thức về nghiệp vụ phần mềm liên quan

Kiến thức về nghiệp vụ BA

Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Tiếp cận các công nghệ tiên tiến và xu hướng mới nhất.

Cơ hội học hỏi và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Product Management, đồng hành cùng đội ngũ giàu kinh nghiệm.

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích sáng tạo và hỗ trợ lẫn nhau.

Văn hóa làm việc cởi mở, đề cao tinh thần hợp tác và phát triển cá nhân.

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng tháng 13.

Thưởng theo dự án, ghi nhận đóng góp của cá nhân.

Xét duyệt tăng lương hàng năm dựa trên hiệu suất và kết quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.