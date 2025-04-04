Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Grooo International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Capital Place, 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa bộ phận kinh doanh và IT, góp phần liên kết giữa nhu cầu kinh doanh và dịch vụ được IT cung cấp

Giao tiếp với các bên liên quan với khả năng kỹ thuật và trình độ chuyên môn khác nhau và giải thích các dịch vụ cho khách hàng thuộc mọi cấp quản lý để đảm bảo họ hiểu rõ về vai trò, quy trình và hoạt động của bộ phận IT

Đẩy mạnh tư duy sáng tạo vượt ra khỏi ranh giới của các hoạt động trong thị trường hiện tại và tư duy khách hàng.

Phân tích nhu cầu kinh doanh bằng cách sử dụng quy trình yêu cầu có cấu trúc bao gồm thu thập, phân tích, ghi chép và quản lý các thay đổi

Theo dõi trạng thái của các yêu cầu nghiệp vụ (bao gồm cả các yêu cầu bị từ chối) trong suốt vòng đời dự án và quản lý việc phê duyệt các thay đổi đối với các yêu cầu

Đóng góp trong việc phát triển và trình bày Đề án Kinh doanh bao gồm phân tích tác động kinh doanh

Phát triển chức năng, hệ thống và chương trình cụ thể từ các yêu cầu nghiệp vụ

Tham gia vào việc mô hình hóa các quy trình kinh doanh, thiết kế, phân tích và cải tiến.

Đánh giá kế hoạch kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các kịch bản kinh doanh

Tham gia vào quá trình thử nghiệm để đảm bảo rằng các giải pháp được phát triển mang lại kết quả kinh doanh kỳ vọng

Thực hiện các tài liệu chuyển đổi bao gồm hỗ trợ và hướng dẫn vận hành

Tổ chức đào tạo cho người dùng và nhóm vận hành để đảm bảo rằng họ sử dụng và vận hành giải pháp một cách chính xác.

Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2-3 năm kinh nghiệm với các kỹ năng BA

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông/ Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế/ hoặc tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tham gia các dự án về hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến, hiểu biết về AI Broker và phân tích dữ liệu.

Sử dụng tốt các công cụ làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL, Oracle, Mongo DB, ...)

Sử dụng tốt các công cụ vẽ giao diện (Figma, Axure, ...)

Biết sử dụng các công cụ quản lý công việc, báo lỗi (Jira, Redmine, ...)

Có tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề tốt; Có khả năng lập kế hoạch và kiểm soát chất lượng công việc.

Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt; Có kỹ năng xử lý tình huống khi có xung đột giữa khách hàng và các phòng ban nội bộ

Luôn có thái độ làm việc chủ động và hướng tới mục tiêu

Tại Công ty TNHH Grooo International Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ & lương thưởng hấp dẫn

12 ngày nghỉ phép năm

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước

Phụ cấp tuyệt vời (ăn trưa, gửi xe, sinh nhật, happy hours....)

Đánh giá lương một lần mỗi năm dựa trên hiệu suất và đóng góp của nhân viên

Câu lạc bộ thể thao: câu lạc bộ chạy bộ, câu lạc bộ bóng bàn, câu lạc bộ bóng đá...

Tinh thần cởi mở thực sự. Mọi người đều được tôn trọng, bạn có quyền tự do theo đuổi và đạt được mục tiêu của mình

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Grooo International

