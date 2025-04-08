Tuyển Business Analyst HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Business Analyst

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Chúng tôi đang tìm kiếm một Business Analyst (BA) có kinh nghiệm trong ngành phần mềm để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Bạn sẽ làm việc chặt chẽ với các nhóm phát triển, quản lý dự án và các bên liên quan để phân tích yêu cầu nghiệp vụ, định hướng giải pháp và đảm bảo các dự án blockchain hoặc phần mềm khác được thực hiện thành công.
Trách nhiệm chính:
• Thu thập và phân tích yêu cầu nghiệp vụ từ các bên liên quan và khách hàng.
• Làm việc với nhóm phát triển để xác định các giải pháp công nghệ phù hợp nhằm giải quyết các vấn đề kinh doanh.
• Phân tích, soạn thảo tài liệu mô tả nghiệp vụ (BRD, FRD) và các tài liệu kỹ thuật liên quan.
• Xây dựng và duy trì các tài liệu đặc tả về hệ thống, giải pháp và luồng công việc.
• Đánh giá và phân tích các giải pháp công nghệ hiện có và đề xuất các cải tiến.
• Tư vấn và tham mưu cho các bên liên quan về xu hướng công nghệ và ảnh hưởng của công nghệ này đối với quy trình kinh doanh.
• Quản lý và giám sát các dự án từ khâu lập kế hoạch đến triển khai.
• Thực hiện kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) để đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng yêu cầu.
• Đóng vai trò cầu nối giữa nhóm phát triển và các bên liên quan để đảm bảo việc triển khai dự án diễn ra suôn sẻ.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Business Analyst trong ngành phần mềm.
• Kỹ năng phân tích nghiệp vụ và giải quyết vấn đề xuất sắc.
• Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc với các bên liên quan để thu thập và xác định yêu cầu.
• Có khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả.
• Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý dự án.
• Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm (SDLC) và các phương pháp phát triển Agile/Scrum.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với công nghệ blockchain, AI hoặc các dự án công nghệ mới là một điểm cộng.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý dự án và yêu cầu như Jira, Confluence, hoặc tương tự.

• Mức lương cạnh tranh và phúc lợi hấp dẫn.
• Cơ hội làm việc trong một môi trường công nghệ cao, sáng tạo và đầy thử thách.
• Tham gia vào các dự án blockchain tiên tiến và có ảnh hưởng lớn trong ngành.
• Tham gia vào các dự án sự kiện, hội thảo, training của đối tác, Hiệp hội Blockchain VN, Viện nghiên cứu ABAII,...
• Cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến trong một công ty đang phát triển nhanh chóng.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, quận 1, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

