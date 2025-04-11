Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 39 Đường 37 Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập và phân tích yêu cầu nghiệp vụ từ các phòng ban (Content, Marketing, Tech, Design, Kinh doanh).

Xây dựng định hướng sản phẩm (web/app) tập trung vào review tụ điểm ăn chơi, giải trí, du lịch theo địa phương.

Phân tích hành trình người dùng (User Journey) cho:

Người dùng viết bài (Reviewer)

Người đọc (End-user)

Quản trị viên (Editor/Admin)

Nghiên cứu và đề xuất cấu trúc bố trí nội dung trên website theo hành vi người dùng và tiêu chuẩn báo chí số, gồm:

Vị trí ưu tiên cho bài bán (sponsored post, advertorial)

Layout và UI/UX tăng tỉ lệ đọc bài, chia sẻ và tương tác

Vị trí gợi ý bài liên quan, nổi bật, hoặc chuyên đề

Phối hợp với team nội dung và kinh doanh để tối ưu vị trí bài viết nhằm tăng khả năng bán bài cho các hệ thống báo chí điện tử.

Phân tích các nền tảng tương tự (Foody, TripAdvisor, Kenh14, ZingNews, v.v.) để học hỏi mô hình nội dung và kiếm tiền từ content.

Hỗ trợ thiết kế wireframe, user flow, mockup thô cho các tính năng quan trọng.

Hỗ trợ kiểm thử nghiệp vụ (UAT) và nghiệm thu sản phẩm theo đúng yêu cầu.

Đề xuất KPI đánh giá hiệu quả hiển thị nội dung và chuyển đổi từ người đọc sang người dùng trả phí/doanh thu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm với vị trí công việc tương tự.

Có kinh nghiệm BA trong lĩnh vực nội dung số, báo chí điện tử, truyền thông, hoặc các dự án website có nội dung dạng bài viết.

Hiểu rõ về hành vi đọc bài trên các nền tảng số, tiêu chuẩn layout của các báo lớn (VD: Zing, VnExpress, Dân Trí…).

Thành thạo phân tích nghiệp vụ, viết tài liệu BRD, SRS, wireframe cơ bản.

Kỹ năng phối hợp đa phòng ban và giao tiếp với team kỹ thuật, content, marketing.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm:

Thiết kế hệ thống CMS hoặc nền tảng viết bài

Làm việc trong dự án có yếu tố SEO/Content Marketing/Bán bài PR

Nắm bắt tốt thị trường truyền thông và xu hướng phân phối nội dung..

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 – 18h00), Thứ 7 làm việc cách tuần (9h00-17h00).

Được hưởng các điều khoản khác theo quy định nhà nước: Nghỉ lễ, Tết, đóng BHXH - BHYT, thưởng lễ, Tết, sinh nhật...

Được review lương 6 tháng/ lần.

Làm việc trong dự án có định hướng tạo ra nền tảng nội dung số sáng tạo và thương mại được.

Môi trường linh hoạt, đề cao sáng tạo và khả năng đóng góp giải pháp thực tiễn.

Cơ hội mở rộng network với các đơn vị báo chí, đối tác truyền thông.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin