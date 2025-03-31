Tuyển Business Analyst Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí (PET) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí (PET)
- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Thu thập, phân tích, làm rõ và tài liệu hóa yêu cầu nghiệp vụ từ các phòng ban và đơn vị thành viên (kế toán, kho, bán hàng, mua hàng, sản xuất,...).
2. Tham gia vào việc phát triển các dự án trên nền tảng ERP nội bộ bằng cách nắm bắt và phân tích yêu cầu kinh doanh từ BPO và end – user.
3. Điều phối và hỗ trợ quản lý các dự án chuyển đổi số và triển khai ERP bao gồm giám sát tiến độ, tổ chức họp, lập báo cáo định kỳ và đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các bên liên quan.
4. Xây dựng Tài liệu giải pháp, Tài liệu mô tả chi tiết chức năng, Tài liệu yêu cầu hệ thống và các tài liệu liên quan khác.
5. Tư vấn và hỗ trợ các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo rằng các yêu cầu của end – user được hiểu rõ và thực hiện đúng.
6. Tham gia vào việc cấu hình và tối ưu hóa các tính năng trên ERP.
7. Hỗ trợ trong việc mô hình hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu, cũng như quản trị hệ thống ERP.
8. Đào tạo người dùng cuối, xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống.
9. Hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng sản phẩm và giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi cần thiết
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Bằng cấp:
Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí (PET) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí (PET)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI