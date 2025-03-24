Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà 12A, Núi Thành, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Có khả năng giao tiếp với khách hàng(end-user) tốt;

Hiểu được những nhu cầu của khách hàng về sản phẩm hoặc dự án.

Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách hàng.

Phân tích và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được.

Tư vấn với kiến thức chuyên môn cho khách hàng hiểu về dự án.

Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm, tài liệu đặc tả trường hợp sử dụng (usecase); thiết kế giao diện mẫu (prototype)

Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án, quản lý dự án để làm rõ yêu cầu của khách hàng cần đáp ứng.

Tài liệu hóa hướng dẫn hệ thống.

Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho người dùng sử dụng sản phẩm và xử lý sự cố khi vấn đề xảy ra.

Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức, am hiểu về phát triển phần mềm

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc tương đương hoặc tự học và đã tham gia phát triển phần mềm

Giao tiếp tốt, nắm bắt vấn đề nhanh, khả năng tự học hỏi tốt

Có khả năng thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin

Có khả năng viết tài liệu, đào tạo và thuyết trình

Cẩn thận, trách nhiệm trong công việc

Biết Odoo, các module Sale, Account, Purchase trong Odoo là một lợi thế, hoặc biết các ứng dụng ERP, CRM là một lợi thế

Biết sử dụng AI trong công việc phân tích, truy vấn cách làm, viết tài liệu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và thu nhập: 15.000.000 – 25.000.000

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT theo luật lao động, và Bảo hiểm Tai nạn 24/7

Thưởng lễ tết, du lịch nghỉ mát hàng năm, trải nghiệm nội bộ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động

Được xem xét đánh giá năng lực. Lương tháng 13 và xét tăng lương 6 tháng/lần.

Cơ hội phát triển cao trong nghề nghiệp, phát triển khả năng của bản thân

Các hoạt động tập thể: CLB Thể thao, Team Building...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin