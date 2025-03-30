Tuyển Business Analyst CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 34 Triệu

Mức lương 18 - 34 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 350 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 18 - 34 Triệu

Thu thập các yêu cầu về kinh doanh và hệ thống từ khách hàng

Xác định và giảm thiểu rủi ro trong các yêu cầu của dự án

Nghiên cứu, đề xuất các tính năng mới (cũng như cải tiến / nâng cao) cho phần mềm

Hỗ trợ khách hàng xác định yêu cầu, đề xuất ý tưởng và cung cấp giải pháp

Có thể Trở thành Scrum Master trong team.

Hỗ trợ UAT trong việc kiểm tra, xác minh lỗi / sự cố với khách hàng

Với Mức Lương 18 - 34 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm làm việc với vị trí là Business Analyst

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thương mại điện tử / Logistics Vận tải

Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề là bắt buộc.

Kỹ năng tốt và có kinh nghiệm trong việc nhận yêu cầu từ các phòng ban

Có kinh nghiệm trong việc cộng tác với Developer, Tester, Project Manager và UX / UI

Có kinh nghiệm vẽ wireframe / mockup, sử dụng các công cụ wireframing (Balsamiq, figma là một điểm cộng)

Có kiến thức tốt về UI / UX.

Quen thuộc với Agile/Scrum.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề nhạy bén.

Chú ý đến chi tiết.

Kinh nghiệm sử dụng Jira và Confluence là điểm cộng

Tại CELLPHONES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập theo năng lực

Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn

Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động (Tham gia BHXH dựa trên mức LCB của vị trí)

Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI

Thưởng năm hấp dẫn

Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty

Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ.

Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng

Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác

Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ….

