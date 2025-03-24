Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập, tìm hiểu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống từ phía khách hàng/nội bộ công ty.

Phân tích, khuyến nghị khách hàng/nội bộ công ty trong việc định hướng yêu cầu của sản phẩm.

Lập và chuẩn bị các tài liệu BA đặc tả yêu cầu

Phối hợp với PO/PM để xây dựng chiến lược sản phẩm, roadmap sản phẩm và các yêu cầu chi tiết cho từng function

Soạn thảo và ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho người dùng cuối

Hỗ trợ nhóm kiểm thử sản phẩm.

Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành hệ thống thông tin quản lý, các chuyên ngành có liên quan về nghiệp vụ BA

Hiểu toàn bộ quy trình phát triển phần mềm, các mô hình phát triển phần mềm, quy trình quản lý dự án phần mềm theo Agile/Scrum

Biết về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle/SQL

Kỹ năng sử dụng các công cụ như các phần mềm vẽ luồng nghiệp vụ, vẽ prototype,...

Giao tiếp tốt, trình bày và thuyết phục khách hàng.

Có kiến thức nền tảng các môn chuyên ngành phần mềm tốt.

Thái độ tốt, sẵn sàng làm việc và học hỏi

Chủ động trong công việc

Chú trọng vào kết quả công việc

Có đam mê, không e ngại công cụ và công nghệ mới.

Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Tại CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, tùy thuộc vào kinh nghiệm và khả năng

Lương tháng 13, KPI theo dự án và các khoản phúc lợi khác

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được nghỉ theo quy định của nhà nước 12 ngày/ năm và các ngày Lễ, Tết.

Bảo hiểm đầy đủ

Có cơ hội trở thành một trong những vị trí key của Công ty

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

Được huấn luyện đào tạo phát triển năng lực (Kiến thức, kỹ năng, thái độ, thói quen) và định hướng phát triển sự nghiệp để thành công.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin