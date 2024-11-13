Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô

Chăm sóc/Hỗ trợ học viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: C15/45D Đinh Đức Thiện, Ấp 3, X. Bình Chánh, H. Bình Chánh, Tp.HCM, Bình Chánh

- Long An

Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

1 Kiểm tra xếp lớp đầu vào cho học viên;
2 Lập, theo dõi và kiểm tra hồ sơ lớp học, danh sách lớp, điểm danh học viên;
3 Xếp thời khóa biểu lớp học, lên lịch dạy của Giáo viên;
4 Tổ chức thi định kỳ (lên lịch thi, chuẩn bị đề thi, nhập điểm, in bảng điểm, xếp loại, phần thưởng...);
5 Theo dõi, quản lý kết quả học tập của học viên;
6 Liên hệ phụ huynh báo cáo tình hình học tập định kỳ;
7 Tiếp nhận và trực tiếp giải quyết những vấn đề phát sinh của học viên/phụ huynh (trong thẩm quyền);
8 Hỗ trợ Trưởng phòng theo dõi công tác giảng dạy của Giáo viên, Trợ giảng;
9 Lập báo cáo học tập theo yêu cầu;
10 Các công tác khác liên quan đến quản lý, đào tạo chuyên môn.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu tiếng anh: Toeic >= 600, Ielts >= 5.5
- Có kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề khéo léo,
- Có tinh thần làm việc nhóm,
- Sử dụng thành thạo máy tính và các thiết bị văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 8tr/1 tháng trở lên (tùy theo năng lực và kinh nghiệm)
- Đi du lịch nước ngoài 2 năm / 1 lần
- Cung cấp chỗ ở miễn phí cho nhân viên ( Phòng ốc, điện nước, giường ngủ, tủ đồ, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt ...)
- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước
- Cơ hội thăng tiến nhanh chóng tùy theo năng lực
- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần, ca gãy
Địa điểm làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô

Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 84, Đường An Phú Tây - Hưng Long, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

