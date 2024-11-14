Tuyển Content Marketing Công ty Phúc Hưng Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty Phúc Hưng Thịnh
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty Phúc Hưng Thịnh

Content Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Công ty Phúc Hưng Thịnh

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 55 Ngõ Tức Mạc, Hoàn Kiếm Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing toàn diện cho nhà hàng, bao gồm cả nội dung online và offline.
Viết và biên tập các loại nội dung khác nhau như bài viết trên website, bài đăng trên mạng xã hội, email marketing, brochure, menu,...
Phụ trách vân hành kênh Tiktok, FB, Fanpage,lên kế hoạch nội dung, sản xuất video, quản lý tương tác, tăng trưởng Follower
Phối hợp với các bộ phận khác như bộ phận bán hàng, bộ phận dịch vụ khách hàng để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của chiến lược nội dung.
Phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung marketing và đưa ra các đề xuất cải thiện.
Theo dõi và báo cáo hiệu quả của các hoạt động content marketing.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Content Marketing, đặc biệt là trong ngành nhà hàng/khách sạn là một lợi thế.
Nắm vững các nguyên tắc viết content hấp dẫn và thu hút người đọc.
Có khả năng viết tốt, sử dụng thành thạo tiếng Việt.
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ SEO và phân tích dữ liệu website.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng quản lý thời gian và công việc tốt.
Có kiến thức về các kênh mạng xã hội và cách thức hoạt động của chúng.
Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa cơ bản (Photoshop, Illustrator) là một lợi thế.

Tại Công ty Phúc Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15 - 18 triệu ( chưa bao gồm voucher sử dụng dịch vụ tại nhà hàng, chế độ dành riêng cho Marketing.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.
Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động team building và các chương trình phúc lợi khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Phúc Hưng Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Phúc Hưng Thịnh

Công ty Phúc Hưng Thịnh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 55 ngõ Tức Mặc, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

