Tuyển Content Marketing Công ty Phúc Hưng Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 55 Ngõ Tức Mạc, Hoàn Kiếm Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing toàn diện cho nhà hàng, bao gồm cả nội dung online và offline.

Viết và biên tập các loại nội dung khác nhau như bài viết trên website, bài đăng trên mạng xã hội, email marketing, brochure, menu,...

Phụ trách vân hành kênh Tiktok, FB, Fanpage,lên kế hoạch nội dung, sản xuất video, quản lý tương tác, tăng trưởng Follower

Phối hợp với các bộ phận khác như bộ phận bán hàng, bộ phận dịch vụ khách hàng để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của chiến lược nội dung.

Phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung marketing và đưa ra các đề xuất cải thiện.

Theo dõi và báo cáo hiệu quả của các hoạt động content marketing.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Content Marketing, đặc biệt là trong ngành nhà hàng/khách sạn là một lợi thế.

Nắm vững các nguyên tắc viết content hấp dẫn và thu hút người đọc.

Có khả năng viết tốt, sử dụng thành thạo tiếng Việt.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ SEO và phân tích dữ liệu website.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng quản lý thời gian và công việc tốt.

Có kiến thức về các kênh mạng xã hội và cách thức hoạt động của chúng.

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa cơ bản (Photoshop, Illustrator) là một lợi thế.

Tại Công ty Phúc Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15 - 18 triệu ( chưa bao gồm voucher sử dụng dịch vụ tại nhà hàng, chế độ dành riêng cho Marketing.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động team building và các chương trình phúc lợi khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Phúc Hưng Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin