Tuyển Chuyên viên đào tạo Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 2,000 USD

• Hướng dẫn triển khai công tác bán hàng cho đội ngũ bán hàng tại khu vực phụ trách

• Theo dõi, giám sát, đôn đốc và thúc đẩy công tác bán hàng của đội ngũ bán hàng tại các ĐVKD tại khu vực phụ trách để đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh theo từng thời kỳ

• Phối hợp Trung tâm Sản phẩm và Giải pháp xây dựng và triển khai các Chương trình, chính sách thúc đẩy bán theo định hướng từng thời kỳ

• Đánh giá tình hình triển khai bán tại từng ĐVKD và hiệu suất bán hàng của từng cán bộ bán hàng tại khu vực phụ trách

• Hỗ trợ các ĐVKD xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai bán hàng tại từng khu vực phụ trách

• Báo cáo tổng hợp các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai bán hàng hàng kỳ tại khu vực phụ trách và chuyển cho các Bộ phận có liên quan để xử lý

• Thực hiện công tác báo cáo theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp, gián tiếp và các Khối/Phòng ban nghiệp vụ liên quan

• Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do cấp trên giao từng thời kỳ