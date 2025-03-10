Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH TM DV Bồ Công Anh Trong Gió làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Công ty TNHH TM DV Bồ Công Anh Trong Gió
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty TNHH TM DV Bồ Công Anh Trong Gió

Chuyên viên đào tạo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty TNHH TM DV Bồ Công Anh Trong Gió

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 11 Đường Trần Văn Sắc, Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động Marketing cho các dự án của Công ty
Nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp, khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh => Xây dựng ý tưởng, nội dung cho các chiến dịch truyền thông Marketing theo yêu cầu của khách hàng
Xây dựng proposal gửi khách hàng, thuyết trình, pitching với khách hàng để thầu dự án
Phát triển idea, concept, key visual, content direction; lập media plan và master plan cho các nhãn hàng
Lên định hướng nội dung cho social
Lên ý tưởng kịch bản sáng tạo video ngắn (Video Creator)
Phối hợp với các bộ phận trong team như Creative (Design và Content), Account Manager, Ads, các đối tác Agency, KOL… để thực hiện dự án, đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng
Có khả năng tư vấn chiến lược digital marketing cho khách hàng
Lập báo cáo công việc chi tiết và đúng với yêu cầu Khách hàng của từng dự án.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 04 năm kinh nghiệm lên kế hoạch, chiến lược truyền thông trong lĩnh vực IMC plan
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành marketing hoặc quảng cáo
Kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo tiếng Anh cả nói và viết
Am hiểu Marketing – Digital Marketing – kinh nghiệm làm việc tại môi trường Agency 1 năm trở lên.
Khả năng nắm bắt – sáng tạo – tư duy tốt
Kỹ năng thuyết trình rõ ràng và truyền cảm hứng
Kỹ năng thiết kế và trình bày PowerPoint đẹp mắt và có tính thẩm mỹ
Kỹ năng quản lý thời gian, quản trị dự án tốt và sắp xếp công việc có hệ thống & đúng deadline
Sáng tạo và luôn cập nhật xu hướng, am hiểu insight khách hàng
Kỹ năng làm độc lập và làm việc nhóm
Thành thạo các công cụ văn phòng: Word, Excel, Power Point.

Tại Công ty TNHH TM DV Bồ Công Anh Trong Gió Thì Được Hưởng Những Gì

Trong quá trình làm việc tại BCA bạn có cơ hội được:
Trải nghiệm môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp và phát huy được năng lực của bản thân
Phát triển kỹ năng giao tiếp bằng tiếng anh, sử dụng tiếng anh khi trao đổi về dự án trực tiếp với khách hàng và quản lý công việc.
Cọ sát làm việc cùng các KH có quy mô quốc tế
Cùng xây dựng những sản phẩm In-house thú vị riêng của công ty
Nghỉ thứ 7 và Chủ nhật, các ngày lễ theo quy định
Nhân viên chính thức sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi phù hợp: BHXH theo quy định; Du lich; Chế độ nghỉ ngơi; Chăm sóc sức khỏe; Đào tạo; Thưởng; Công tác phí theo quy định của pháp luật và công ty.
LƯƠNG & THƯỞNG
Lương thỏa thuận tuỳ năng lực và kinh nghiệm ( từ 10 triệu - 17 triệu)
Review thưởng bonus 6 tháng 1 lần, thưởng tháng 13.
Chế độ tăng lương: review lương hằng năm và dựa vào hiệu quả, chất lượng công việc hoàn thành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV Bồ Công Anh Trong Gió

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM DV Bồ Công Anh Trong Gió

Công ty TNHH TM DV Bồ Công Anh Trong Gió

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 628C, Tòa nhà Oxygen, Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

