Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH TM DV Bồ Công Anh Trong Gió làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 11 Đường Trần Văn Sắc, Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động Marketing cho các dự án của Công ty

Nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp, khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh => Xây dựng ý tưởng, nội dung cho các chiến dịch truyền thông Marketing theo yêu cầu của khách hàng

Xây dựng proposal gửi khách hàng, thuyết trình, pitching với khách hàng để thầu dự án

Phát triển idea, concept, key visual, content direction; lập media plan và master plan cho các nhãn hàng

Lên định hướng nội dung cho social

Lên ý tưởng kịch bản sáng tạo video ngắn (Video Creator)

Phối hợp với các bộ phận trong team như Creative (Design và Content), Account Manager, Ads, các đối tác Agency, KOL… để thực hiện dự án, đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng

Có khả năng tư vấn chiến lược digital marketing cho khách hàng

Lập báo cáo công việc chi tiết và đúng với yêu cầu Khách hàng của từng dự án.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 04 năm kinh nghiệm lên kế hoạch, chiến lược truyền thông trong lĩnh vực IMC plan

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành marketing hoặc quảng cáo

Kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo tiếng Anh cả nói và viết

Am hiểu Marketing – Digital Marketing – kinh nghiệm làm việc tại môi trường Agency 1 năm trở lên.

Khả năng nắm bắt – sáng tạo – tư duy tốt

Kỹ năng thuyết trình rõ ràng và truyền cảm hứng

Kỹ năng thiết kế và trình bày PowerPoint đẹp mắt và có tính thẩm mỹ

Kỹ năng quản lý thời gian, quản trị dự án tốt và sắp xếp công việc có hệ thống & đúng deadline

Sáng tạo và luôn cập nhật xu hướng, am hiểu insight khách hàng

Kỹ năng làm độc lập và làm việc nhóm

Thành thạo các công cụ văn phòng: Word, Excel, Power Point.

Tại Công ty TNHH TM DV Bồ Công Anh Trong Gió Thì Được Hưởng Những Gì

Trong quá trình làm việc tại BCA bạn có cơ hội được:

Trải nghiệm môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp và phát huy được năng lực của bản thân

Phát triển kỹ năng giao tiếp bằng tiếng anh, sử dụng tiếng anh khi trao đổi về dự án trực tiếp với khách hàng và quản lý công việc.

Cọ sát làm việc cùng các KH có quy mô quốc tế

Cùng xây dựng những sản phẩm In-house thú vị riêng của công ty

Nghỉ thứ 7 và Chủ nhật, các ngày lễ theo quy định

Nhân viên chính thức sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi phù hợp: BHXH theo quy định; Du lich; Chế độ nghỉ ngơi; Chăm sóc sức khỏe; Đào tạo; Thưởng; Công tác phí theo quy định của pháp luật và công ty.

LƯƠNG & THƯỞNG

Lương thỏa thuận tuỳ năng lực và kinh nghiệm ( từ 10 triệu - 17 triệu)

Review thưởng bonus 6 tháng 1 lần, thưởng tháng 13.

Chế độ tăng lương: review lương hằng năm và dựa vào hiệu quả, chất lượng công việc hoàn thành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV Bồ Công Anh Trong Gió

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin