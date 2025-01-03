Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH AN HẢI VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Am hiểu chuyên sâu về lịch sử thương hiệu, thành phần nước hoa, kỹ thuật pha chế và phong cách sử dụng sản phẩm.

- Xây dựng nội dung đào tạo theo chủ đề của từng dòng sản phẩm. Chuẩn bị tài liệu, slide, video hướng dẫn và các tài liệu hỗ trợ khác để phục vụ cho quá trình đào tạo.

- Tổ chức và thực hiện các buổi đào tạo về sản phẩm bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến cho đội ngũ nhân viên bán hàng và đối tác (nếu có).

- Đảm bảo đội ngũ nhân viên nắm vững kiến thức về sản phẩm, biết cách tư vấn và xử lý các câu hỏi, tình huống từ khách hàng.

- Giám sát và đánh giá sự tiến bộ của nhân viên sau đào tạo, từ đó điều chỉnh nội dung và phương pháp đào tạo nếu cần.

- Phối hợp với bộ phận marketing và phòng kinh doanh trong các sự kiện quảng bá sản phẩm để đảm bảo thông điệp và hình ảnh thương hiệu được truyền tải thống nhất với chương trình đào tạo.

- Thường xuyên nghiên cứu nắm bắt xu hướng mới về nước hoa, sự thay đổi trong sở thích khách hàng và cải tiến trong kỹ thuật sản xuất của từng dòng sản phẩm.

- Cập nhật thông tin về các sản phẩm cạnh tranh để giúp đội ngũ nhân viên bán hàng hiểu rõ lợi thế và điểm độc đáo của sản phẩm công ty.

- Có kinh nghiệm 3 đến 5 năm trong ngành nước hoa, làm đẹp, chăm sóc da, mỹ phẩm thương hiệu luxury

- Quen thuộc với các nhãn hàng nổi tiếng thế giới là một lợi thế

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh + Tiếng Việt

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Giáo dục / Đào tạo

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức, Bán thời gian

Địa điểm: Hồ Chí Minh