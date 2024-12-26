Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 38 Đường Số 53, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

· TRIỂN KHAI: Thực hiện gặp khách hàng triển khai hợp đồng kế toán dịch vụ theo đúng quy trình, quy định của công ty.
· GIAO DỊCH VỚI KHÁCH HÀNG: Giao dịch nhận chứng từ, hóa đơn từ khách hàng và lưu trữ; Giao dịch nhận thông tin từ khách hàng để chuyển cho CTV hạch toán.
· ĐÀO TẠO: hướng dẫn Cộng tác viên được giao quản lý thực hiện nghiệp vụ làm đúng ngay từ đầu
· TƯ VẤN: Thường xuyên tư vấn và hỗ trợ, khách hàng về kế toán, thuế, BHXH (nếu có)
· KIỂM SOÁT NGHIỆM THU SỐ LIỆU: Thực hiện nghiệm thu số liệu do Cộng tác viên thực hiện và Kiểm soát trước khi gửi đến khách hàng (không thực hiện nhập liệu).
· GIẢI TRÌNH VỚI CƠ QUAN THUẾ: Thay mặt khách hàng để giải trình với Cơ quan thuế, cơ quan BHXH.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
· Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
· Từ 5 năm kinh nghiệm từ vị trí Kế toán tổng hợp trở lên.
· Đã tham gia giải trình ít nhất 3 đợt thanh/ kiểm tra của cơ quan thuế.
· Hiểu sâu, rộng và áp dụng tốt các kiến thức về kế toán, thuế vào công việc cụ thể.
· Có tư duy quản lý số liệu trong việc sử dụng các phần mềm kế toán.
· Có kỹ năng đạo tào và quản lý đội nhóm.
· Có Chứng chỉ Đại lý thuế/ hoặc Kế toán viên/ hoặc Kiểm toán viên.
YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT, KỶ NĂNG
· Tinh thần chủ động cao trong công việc.
· Trung thực, cẩn thận, chính xác, tư duy logic.
· Tư duy tiếp nhận những dữ kiện mới, tinh thần ham học hỏi, không ngừng cải tiến.
· Có khả năng tổ chức công việc tốt.
· Có khă năng lập mục tiêu, kế hoạch thực thi, kiểm soát việc thực thi.
· Có khả năng lãnh đạo, tinh thần đồng đội và có trách nhiệm cao trong công việc.
· Có khả năng đào tạo đội ngũ kế thừa, có kỹ năng thuyết trình.
· Độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi
· Không yêu cầu Nam/Nữ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
· Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
· Từ 5 năm kinh nghiệm từ vị trí Kế toán tổng hợp trở lên.
· Đã tham gia giải trình ít nhất 3 đợt thanh/ kiểm tra của cơ quan thuế.
· Hiểu sâu, rộng và áp dụng tốt các kiến thức về kế toán, thuế vào công việc cụ thể.
· Có tư duy quản lý số liệu trong việc sử dụng các phần mềm kế toán.
· Có kỹ năng đạo tào và quản lý đội nhóm.
· Có Chứng chỉ Đại lý thuế/ hoặc Kế toán viên/ hoặc Kiểm toán viên.
YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT, KỶ NĂNG
· Tinh thần chủ động cao trong công việc.
· Trung thực, cẩn thận, chính xác, tư duy logic.
· Tư duy tiếp nhận những dữ kiện mới, tinh thần ham học hỏi, không ngừng cải tiến.
· Có khả năng tổ chức công việc tốt.
· Có khă năng lập mục tiêu, kế hoạch thực thi, kiểm soát việc thực thi.
· Có khả năng lãnh đạo, tinh thần đồng đội và có trách nhiệm cao trong công việc.
· Có khả năng đào tạo đội ngũ kế thừa, có kỹ năng thuyết trình.
· Độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi
· Không yêu cầu Nam/Nữ
QUYỀN LỢI
· Mức thu nhập từ 15 - 20 triệu đồng/ tháng hoặc các lợi ích bổ sung phía dưới.
· Được cung cấp máy tính, văn phòng phẩm phục vụ cho công việc.
· Chế độ làm việc tại văn phòng linh hoạt (4 ngày ở văn phòng, 1 ngày ở bất kỳ nơi đâu).
· Công ty không có camera giám sát sau lưng lúc làm việc, cũng không chấm công vào – ra.
· Các ngày nghỉ Lễ, Tết, phép năm theo luật lao động, riêng nghỉ Tết Nguyên đán được áp dụng theo quy định Nhà nước và cộng thêm 3 ngày.
· Tham gia BHXH/BHYT/BHTN đầy đủ, đúng theo quy định nhà nước sau thử việc.
· Chế độ Bảo hiểm sức khỏe bổ sung.
· Chế độ phúc lợi: lễ tết, cưới, ốm đau, sinh nhật, nghỉ mát.
· Được tham gia các lớp đào tạo chuyên đề thuế, kế toán, tài chính, kiểm toán từ các Hội nghề nghiệp của Việt Nam.
· Có môi trường học tập, mở rộng kiến thức về tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp.
· Hoặc bạn sẽ trở thành Kế toán trưởng đẳng cấp am hiểu sâu nhiều loại hình Doanh nghiệp, con đường trở thành Giám đốc tài chính.
· Có thu nhập cao xứng đáng, và không giới hạn (quản lý được nhiều khách hàng thu nhập càng nhiều); có thể bằng tiền hoặc lợi ích thông qua phần vốn góp.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức thu nhập từ 15 - 20 triệu đồng/ tháng hoặc các lợi ích bổ sung phía dưới.
· Được cung cấp máy tính, văn phòng phẩm phục vụ cho công việc.
· Chế độ làm việc tại văn phòng linh hoạt (4 ngày ở văn phòng, 1 ngày ở bất kỳ nơi đâu).
· Công ty không có camera giám sát sau lưng lúc làm việc, cũng không chấm công vào – ra.
· Các ngày nghỉ Lễ, Tết, phép năm theo luật lao động, riêng nghỉ Tết Nguyên đán được áp dụng theo quy định Nhà nước và cộng thêm 3 ngày.
· Tham gia BHXH/BHYT/BHTN đầy đủ, đúng theo quy định nhà nước sau thử việc.
· Chế độ Bảo hiểm sức khỏe bổ sung.
· Chế độ phúc lợi: lễ tết, cưới, ốm đau, sinh nhật, nghỉ mát.
· Được tham gia các lớp đào tạo chuyên đề thuế, kế toán, tài chính, kiểm toán từ các Hội nghề nghiệp của Việt Nam.
· Có môi trường học tập, mở rộng kiến thức về tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp.
· Hoặc bạn sẽ trở thành Kế toán trưởng đẳng cấp am hiểu sâu nhiều loại hình Doanh nghiệp, con đường trở thành Giám đốc tài chính.
· Có thu nhập cao xứng đáng, và không giới hạn (quản lý được nhiều khách hàng thu nhập càng nhiều); có thể bằng tiền hoặc lợi ích thông qua phần vốn góp.
Ngành nghề: Luật / Pháp lý, Quản lý điều hành, Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm: 5 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 9, Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

