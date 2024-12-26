Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG
- Hồ Chí Minh:
- 38 Đường Số 53, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
· TRIỂN KHAI: Thực hiện gặp khách hàng triển khai hợp đồng kế toán dịch vụ theo đúng quy trình, quy định của công ty.
· GIAO DỊCH VỚI KHÁCH HÀNG: Giao dịch nhận chứng từ, hóa đơn từ khách hàng và lưu trữ; Giao dịch nhận thông tin từ khách hàng để chuyển cho CTV hạch toán.
· ĐÀO TẠO: hướng dẫn Cộng tác viên được giao quản lý thực hiện nghiệp vụ làm đúng ngay từ đầu
· TƯ VẤN: Thường xuyên tư vấn và hỗ trợ, khách hàng về kế toán, thuế, BHXH (nếu có)
· KIỂM SOÁT NGHIỆM THU SỐ LIỆU: Thực hiện nghiệm thu số liệu do Cộng tác viên thực hiện và Kiểm soát trước khi gửi đến khách hàng (không thực hiện nhập liệu).
· GIẢI TRÌNH VỚI CƠ QUAN THUẾ: Thay mặt khách hàng để giải trình với Cơ quan thuế, cơ quan BHXH.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
· Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
· Từ 5 năm kinh nghiệm từ vị trí Kế toán tổng hợp trở lên.
· Đã tham gia giải trình ít nhất 3 đợt thanh/ kiểm tra của cơ quan thuế.
· Hiểu sâu, rộng và áp dụng tốt các kiến thức về kế toán, thuế vào công việc cụ thể.
· Có tư duy quản lý số liệu trong việc sử dụng các phần mềm kế toán.
· Có kỹ năng đạo tào và quản lý đội nhóm.
· Có Chứng chỉ Đại lý thuế/ hoặc Kế toán viên/ hoặc Kiểm toán viên.
YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT, KỶ NĂNG
· Tinh thần chủ động cao trong công việc.
· Trung thực, cẩn thận, chính xác, tư duy logic.
· Tư duy tiếp nhận những dữ kiện mới, tinh thần ham học hỏi, không ngừng cải tiến.
· Có khả năng tổ chức công việc tốt.
· Có khă năng lập mục tiêu, kế hoạch thực thi, kiểm soát việc thực thi.
· Có khả năng lãnh đạo, tinh thần đồng đội và có trách nhiệm cao trong công việc.
· Có khả năng đào tạo đội ngũ kế thừa, có kỹ năng thuyết trình.
· Độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi
· Không yêu cầu Nam/Nữ
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
· Từ 5 năm kinh nghiệm từ vị trí Kế toán tổng hợp trở lên.
· Đã tham gia giải trình ít nhất 3 đợt thanh/ kiểm tra của cơ quan thuế.
· Hiểu sâu, rộng và áp dụng tốt các kiến thức về kế toán, thuế vào công việc cụ thể.
· Có tư duy quản lý số liệu trong việc sử dụng các phần mềm kế toán.
· Có kỹ năng đạo tào và quản lý đội nhóm.
· Có Chứng chỉ Đại lý thuế/ hoặc Kế toán viên/ hoặc Kiểm toán viên.
YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT, KỶ NĂNG
· Tinh thần chủ động cao trong công việc.
· Trung thực, cẩn thận, chính xác, tư duy logic.
· Tư duy tiếp nhận những dữ kiện mới, tinh thần ham học hỏi, không ngừng cải tiến.
· Có khả năng tổ chức công việc tốt.
· Có khă năng lập mục tiêu, kế hoạch thực thi, kiểm soát việc thực thi.
· Có khả năng lãnh đạo, tinh thần đồng đội và có trách nhiệm cao trong công việc.
· Có khả năng đào tạo đội ngũ kế thừa, có kỹ năng thuyết trình.
· Độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi
· Không yêu cầu Nam/Nữ
QUYỀN LỢI
· Mức thu nhập từ 15 - 20 triệu đồng/ tháng hoặc các lợi ích bổ sung phía dưới.
· Được cung cấp máy tính, văn phòng phẩm phục vụ cho công việc.
· Chế độ làm việc tại văn phòng linh hoạt (4 ngày ở văn phòng, 1 ngày ở bất kỳ nơi đâu).
· Công ty không có camera giám sát sau lưng lúc làm việc, cũng không chấm công vào – ra.
· Các ngày nghỉ Lễ, Tết, phép năm theo luật lao động, riêng nghỉ Tết Nguyên đán được áp dụng theo quy định Nhà nước và cộng thêm 3 ngày.
· Tham gia BHXH/BHYT/BHTN đầy đủ, đúng theo quy định nhà nước sau thử việc.
· Chế độ Bảo hiểm sức khỏe bổ sung.
· Chế độ phúc lợi: lễ tết, cưới, ốm đau, sinh nhật, nghỉ mát.
· Được tham gia các lớp đào tạo chuyên đề thuế, kế toán, tài chính, kiểm toán từ các Hội nghề nghiệp của Việt Nam.
· Có môi trường học tập, mở rộng kiến thức về tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp.
· Hoặc bạn sẽ trở thành Kế toán trưởng đẳng cấp am hiểu sâu nhiều loại hình Doanh nghiệp, con đường trở thành Giám đốc tài chính.
· Có thu nhập cao xứng đáng, và không giới hạn (quản lý được nhiều khách hàng thu nhập càng nhiều); có thể bằng tiền hoặc lợi ích thông qua phần vốn góp.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì
· Được cung cấp máy tính, văn phòng phẩm phục vụ cho công việc.
· Chế độ làm việc tại văn phòng linh hoạt (4 ngày ở văn phòng, 1 ngày ở bất kỳ nơi đâu).
· Công ty không có camera giám sát sau lưng lúc làm việc, cũng không chấm công vào – ra.
· Các ngày nghỉ Lễ, Tết, phép năm theo luật lao động, riêng nghỉ Tết Nguyên đán được áp dụng theo quy định Nhà nước và cộng thêm 3 ngày.
· Tham gia BHXH/BHYT/BHTN đầy đủ, đúng theo quy định nhà nước sau thử việc.
· Chế độ Bảo hiểm sức khỏe bổ sung.
· Chế độ phúc lợi: lễ tết, cưới, ốm đau, sinh nhật, nghỉ mát.
· Được tham gia các lớp đào tạo chuyên đề thuế, kế toán, tài chính, kiểm toán từ các Hội nghề nghiệp của Việt Nam.
· Có môi trường học tập, mở rộng kiến thức về tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp.
· Hoặc bạn sẽ trở thành Kế toán trưởng đẳng cấp am hiểu sâu nhiều loại hình Doanh nghiệp, con đường trở thành Giám đốc tài chính.
· Có thu nhập cao xứng đáng, và không giới hạn (quản lý được nhiều khách hàng thu nhập càng nhiều); có thể bằng tiền hoặc lợi ích thông qua phần vốn góp.
Ngành nghề: Luật / Pháp lý, Quản lý điều hành, Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm: 5 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI