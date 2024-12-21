Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 111
- 121 Ngô Gia Tự, P2, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm của công ty tới khách hàng tiềm năng với nguồn hàng có sẵn
Cung cấp, tư vấn đầy đủ thông tin về sản phẩm
Đàm phán, thương lượng và chốt hợp đồng với khách hàng
Chăm sóc và giữ mối quan hệ tốt với khách hàng
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Siêng năng, không ngại khó khăn, đam mê kiếm tiền
Tốt nghiệp từ trung cấp
Kỹ năng truyền đạt bằng lời nói/ giao tiếp tốt
Khả năng tư vấn, thuyết phục, mở rộng mối quan hệ
Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được hỗ trợ đào tạo
Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 7-9tr, thu nhập 40-100tr/tháng, 500tr-1 tỷ/năm
HOA HỒNG từ 50-60%. Hoa hồng nhận ngay trong 24h
Được đào tạo miễn phí nếu chưa có kinh nghiệm,...
Được cấp trên, đồng nghiệp hỗ trợ tận tâm
Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nghiệp vụ miễn phí, Tư vấn Pháp lý về BĐS với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm trong nghề,......
Địa chỉ văn phòng: 111-121 Ngô Gia Tự, p2, q10
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
