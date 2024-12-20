Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH THAI MARKET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH THAI MARKET
- Hồ Chí Minh: 95 Cao Thắng, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
Đứng lớp đào tạo trực tiếp cho nhân viên khối vận hành
Cập nhật và truyền tải những quy định, kiến thức đổi mới trong ngành F&B
Quản lý lịch trình và tổ chức các khóa đào tạo định kỳ tập trung/tại điểm theo tháng/quý
Phối hợp với bộ phận Vận hành và R&D để đào tạo và kiểm tra kiến thức, kỹ năng trước khi bổ nhiệm thăng chức
Phối hợp tổ chức các kỳ thi nâng bậc thăng chức tăng lương định kỳ 1 lần/quý
Thực hiện Training Audit, kiểm tra kiến thức, tiêu chuẩn vận hành tại nhà hàng/cửa hàng
Hỗ trợ đào tạo và vận hành khai trương nhà hàng/cửa hàng mới
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Đào tạo trong ngành F&B, 3-4 năm kinh nghiệm Quản lý nhà hàng
Sẵn sàng di chuyển đến các điểm bán tại HCM để đào tạo và công tác tỉnh
Đam mê, nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm
Có khả năng truyền đạt, tư duy logic
Sử dụng thành thạo Power Point
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Tại CÔNG TY TNHH THAI MARKET Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Hưởng các khoản phúc lợi như: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ...
Hưởng các khoản thưởng cho các ngày Lễ/Tết, Lương tháng 13
Được cấp phát máy tính theo quy định công ty
Tham gia Teambuilding, YEP hàng năm
Các chế độ khác theo quy định của công ty
Thời gian làm việc: 9h00 - 18h00, từ thứ 2 đến thứ 6, và 2 ngày thứ 7 trong tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THAI MARKET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI