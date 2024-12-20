Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH THAI MARKET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH THAI MARKET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THAI MARKET
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
CÔNG TY TNHH THAI MARKET

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH THAI MARKET

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 95 Cao Thắng, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Đứng lớp đào tạo trực tiếp cho nhân viên khối vận hành
Cập nhật và truyền tải những quy định, kiến thức đổi mới trong ngành F&B
Quản lý lịch trình và tổ chức các khóa đào tạo định kỳ tập trung/tại điểm theo tháng/quý
Phối hợp với bộ phận Vận hành và R&D để đào tạo và kiểm tra kiến thức, kỹ năng trước khi bổ nhiệm thăng chức
Phối hợp tổ chức các kỳ thi nâng bậc thăng chức tăng lương định kỳ 1 lần/quý
Thực hiện Training Audit, kiểm tra kiến thức, tiêu chuẩn vận hành tại nhà hàng/cửa hàng
Hỗ trợ đào tạo và vận hành khai trương nhà hàng/cửa hàng mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Nhà hàng khách sạn, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan khác
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Đào tạo trong ngành F&B, 3-4 năm kinh nghiệm Quản lý nhà hàng
Sẵn sàng di chuyển đến các điểm bán tại HCM để đào tạo và công tác tỉnh
Đam mê, nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm
Có khả năng truyền đạt, tư duy logic
Sử dụng thành thạo Power Point
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY TNHH THAI MARKET Thì Được Hưởng Những Gì

Xem xét tăng lương định kỳ vào Tháng 4 hàng năm
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Hưởng các khoản phúc lợi như: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ...
Hưởng các khoản thưởng cho các ngày Lễ/Tết, Lương tháng 13
Được cấp phát máy tính theo quy định công ty
Tham gia Teambuilding, YEP hàng năm
Các chế độ khác theo quy định của công ty
Thời gian làm việc: 9h00 - 18h00, từ thứ 2 đến thứ 6, và 2 ngày thứ 7 trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THAI MARKET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THAI MARKET

CÔNG TY TNHH THAI MARKET

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 , số 43 đường Bình Minh 5, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

