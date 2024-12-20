Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH THAI MARKET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 95 Cao Thắng, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Đứng lớp đào tạo trực tiếp cho nhân viên khối vận hành

Cập nhật và truyền tải những quy định, kiến thức đổi mới trong ngành F&B

Quản lý lịch trình và tổ chức các khóa đào tạo định kỳ tập trung/tại điểm theo tháng/quý

Phối hợp với bộ phận Vận hành và R&D để đào tạo và kiểm tra kiến thức, kỹ năng trước khi bổ nhiệm thăng chức

Phối hợp tổ chức các kỳ thi nâng bậc thăng chức tăng lương định kỳ 1 lần/quý

Thực hiện Training Audit, kiểm tra kiến thức, tiêu chuẩn vận hành tại nhà hàng/cửa hàng

Hỗ trợ đào tạo và vận hành khai trương nhà hàng/cửa hàng mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Nhà hàng khách sạn, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan khác

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Đào tạo trong ngành F&B, 3-4 năm kinh nghiệm Quản lý nhà hàng

Sẵn sàng di chuyển đến các điểm bán tại HCM để đào tạo và công tác tỉnh

Đam mê, nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm

Có khả năng truyền đạt, tư duy logic

Sử dụng thành thạo Power Point

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY TNHH THAI MARKET Thì Được Hưởng Những Gì

Xem xét tăng lương định kỳ vào Tháng 4 hàng năm

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Hưởng các khoản phúc lợi như: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ...

Hưởng các khoản thưởng cho các ngày Lễ/Tết, Lương tháng 13

Được cấp phát máy tính theo quy định công ty

Tham gia Teambuilding, YEP hàng năm

Các chế độ khác theo quy định của công ty

Thời gian làm việc: 9h00 - 18h00, từ thứ 2 đến thứ 6, và 2 ngày thứ 7 trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THAI MARKET

