Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

1. Tổ chức đào tạo hội nhập

2. Phối hợp cùng Bộ Phận Vận Hành xây dựng tài liệu chuẩn cho khung chương trình đào tạo cho nhân viên cửa hàng trong hệ thống (bao gồm: khảo sát thực tế → Ghi nhận dữ liệu/hình ảnh/clip → Xâydựng tài liệu cho từng hạng mục)

3. Hỗ trợ các bộ phận khác/đối tác trong công tác tổ chức đào tạo cho khối cửa hàng

4. Tổ chức đào tạo tập trung hoặc theo nhóm nhỏ tại mỗi cửa hàng

5. Xây dựng ngân hàng bài test/đề thi cho đề xuất của BLĐ

6. Training Audit: Ngẫu nhiên hoặc định kỳ kiểm tra các cửa hàng và đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo thông qua việc kiểm tra nhân viên, quan sát thao tác và hành động giao tiếp của nhân viên

7. Cập nhật dữ liệu đào tạo và báo cáo liên quan

8. Các công việc khác trong phạm vi chuyên môn... và phân công từ QLTT

- Có trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các công ty F&B (hệ thống chuỗi cửa hàng đồ uống – Cà Phê)

- Chịu khó và không ngại di chuyển giữa các cửa hàng trong hệ thống

- Hoạt ngôn và có kỹ năng thuyết trình tốt

- Có kinh nghiệm về xây dựng tài liệu

- Có laptop cá nhân phục vụ cho công việc

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

