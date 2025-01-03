Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - VinWonders Grand Park, Đường Nguyễn Xiển Phước Thiện, Long Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Đào tạo và Triển khai kiểm soát công tác Đào tạo tại các Phòng ban/Cơ sở phụ trách, bao gồm: Kiểm tra tính tuân thủ các Quy trình/quy định đào tạo; Kiểm tra công tác triển khai; Kiểm tra hiệu quả đào tạo so với mục tiêu đề ra, Môi trường học tập, Giảng viên nội bộ…

Tiến hành làm việc với các Phòng ban/Cá nhân liên quan, dự giờ lớp học, phỏng vấn Giảng viên/Học viên…để nắm bắt rõ tình hình của Phòng ban/Cơ sở.

Theo dõi phản hồi, đề xuất điều chỉnh các chương trình đào tạo phù hợp với đặc thù cơ sở phụ trách.

Rà soát, thẩm định báo cáo đánh giá hiệu quả đào tạo của các Phòng ban/Cơ sở phụ trách.

Tổng hợp, phân tích, đánh giá việc hoàn thành Kế hoạch và các Mục tiêu đào tạo. Tư vấn, gợi ý cho các Phòng ban/Cơ sở các biện pháp cải thiện.

Kiểm soát, đề xuất các hoạt động khuyến khích, thúc đẩy phong trào, môi trường học tập tại các cơ sở phụ trách..

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm từ 2- 3 năm trở lên, ưu tiên UV đã từng làm việc tại hệ thống Khách sạn, Resort, sân Golf, môi trường dịch vụ...

Chăm chỉ, nhiệt huyết, có trách nhiệm

Khả năng chịu áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần VInpearl Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương tốt, xét duyệt hằng năm, thưởng tháng 13, thưởng lễ

Phụ cấp ăn ca 850.000 đồng/tháng hoặc bữa ăn tại canteen của cơ sở

Được miễn phí không giới hạn số lần vào các khu vui chơi giải trí hàng đầu khu vực VinWonders, Safari trên toàn quốc đối với CBNV đã ký HĐLĐ (giá vé hiện tại là 750.000 đồng/người)

Khám sức khỏe định kỳ/năm tại Bệnh viện Vinmec. Công ty đóng đầy đủ các loại Bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN) và mua thêm gói Bảo hiểm sức khỏe 24h của PVI

Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và có nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

Được hưởng toàn bộ các chính sách, chế độ ưu đãi nội bộ hấp dẫn và vượt trội khác của tập đoàn Vingroup.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VInpearl

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin