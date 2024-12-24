Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu

A. Đào tạo – Phát triển:

1. Theo yêu cầu chủ chương chính sách về kế hoạch đào tạo nội bộ nhân sự của các phòng ban theo định kỳ cho từng hình thức đào tạo cơ bản về các kỹ năng chuyên môn phục vụ cho công việc chung của công ty để thực hiện triển khai.

2. Lập bảng chi phí cho từng chương trình đào tạo kỹ năng; kỹ năng mềm/ kỹ năng chuyên môn/ các chương trình đào tạo chuyên môn nội bộ.

3. Theo dõi bảng đánh giá báo cáo kết quả sau mỗi lần kết thúc chương trình huấn luyện đào tạo.

4. Xây dựng chương trình đào tạo phát triển nghề nghiệp cho công nhân viên của công ty theo đúng chính sách đã được duyêt.

5. Liên kết các chương trình đào tạo với các trung tâm/ nhà cung cấp/ phòng ban co liên quan để xây dựng thành một chương trình đào tạo nội bộ.

6. Phân tích rõ quyền lợi và cam kết cho người lao động hiểu được khi tham gia các chương trình đào tạo nộ bộ và các chương trình đào tạo khác do Cty hỗ trợ hoặc tài trợ.

B. Lập mục tiêu phát triển nhân sự:

1. Lên kế hoạch cho các định hướng đào tạo phát triển đội ngũ nhân sự tiềm năng.

2. Lên chi phí đào tạo và thời gian để xây dựng phát triển nguồn nhân lực.

3. Lập kế hoạch đánh giá đào tạo với các bộ phận phòng ban cho từng vị trí

4. Lập các hợp đồng đào tạo và cam kết đào tạo để bảo đảm cho việc giữ nhân sự

5. Phân biệt rõ chương trình đào tạo nội bộ và chương trình đào tạo liên kết phát triển