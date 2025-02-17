Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH CON CHIM NHẠI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

• Đưa sản phẩm điện ảnh của Công ty tới với các thị trường khu vực Trung quốc, HongKong, Maylaysia, Singapore, Brunei,... hoặc các quốc gia tiềm năng.

• Gặp gỡ và kết nối với các đối tác phát hành phim tại các khu vực phụ trách

• Đàm phán và ký kết hợp tác với các hệ đối tác phát hành phim tại các khu vực phụ trách

• Theo dõi và phân tích thị trường phim điện ảnh tại các khu vực phụ trách.

• Cập nhật trạng thái phân phối về hiệu suất chiếu phim, doanh thu, và các chỉ số hiệu suất.

- Đam mê Kinh doanh và lĩnh vực Điện ảnh.

- Giao tiếp thành thạo Tiếng Trung.

- Giao tiếp Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

- Kỹ năng đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác.

- Hiểu biết về thị trường điện ảnh, hành vi khán giả và các xu hướng trong ngành công nghiệp giải trí,.

- Sẵn sàng đi công tác nước ngoài (có hỗ trợ 100% chi phí).

