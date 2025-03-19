Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Chuyên viên đào tạo

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 17, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Phát triển và triển khai các chương trình đào tạo cho nhân viên thuộc các bộ phận khác nhau trong công ty.
Xây dựng nội dung đào tạo, tài liệu học tập, bài giảng, bài kiểm tra, video hướng dẫn, v.v.
Lên kế hoạch và tổ chức các buổi đào tạo, workshop, hội thảo, v.v.
Thực hiện đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo.
Theo dõi và hỗ trợ nhân viên trong quá trình học tập và áp dụng kiến thức đã học vào thực tế công việc.
Phân tích nhu cầu đào tạo của từng bộ phận, từng cá nhân để đưa ra các giải pháp đào tạo phù hợp.
Cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp đào tạo mới để nâng cao hiệu quả công việc.
Tham gia các hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ đào tạo mới.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Giáo dục, Tâm lý học, Quản trị nhân lực hoặc các ngành nghề liên quan.
Có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện.
Nắm vững các phương pháp, kỹ thuật đào tạo hiệu quả.
Có khả năng thiết kế, phát triển và triển khai các chương trình đào tạo.
Có khả năng truyền đạt kiến thức, kỹ năng một cách hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo, đặc biệt là các phần mềm hỗ trợ đào tạo.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.
Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, năng động, sáng tạo.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ - hàng tiêu dùng - FMCG.

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội được đào tạo, phát triển bản thân và thăng tiến trong nghề nghiệp.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát, v.v.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

