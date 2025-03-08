Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Song Da, HH4, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Chịu trách nhiệm chương trình ngoại ngữ chung của công ty
(1) Thiết kế và triển khai đào tạo ngoại ngữ cho nhân sự nội bộ
● Trước đào tạo:
Phối hợp cùng trưởng bộ phận, các đơn vị để phân tích nhu cầu đào tạo ngoại ngữ thông qua
các hoạt động khảo sát, đánh giá;
Phối hợp cùng trưởng bộ phận/giảng viên xây dựng bài giảng, soạn thảo tài liệu và thiết kế
các hoạt động lớp học;
Truyền thông, tổ chức hoạt động đào tạo theo kế hoạch;
● Trong đào tạo: -
Trực tiếp giảng dạy hoặc phối hợp cùng các nhà cung cấp/giảng viên nội bộ để triển khai khóa học theo kế hoạch;
● Sau đào tạo:
Thực hiện các công tác sau đào tạo: Đánh giá sau khóa học, follow hiệu quả đào tạo (theo
yêu cầu của team leader/manager)
Hoàn ứng/thanh toán theo hợp đồng với vendor (nếu có)
(2) Tổ chức và duy trì hoạt động các nhóm/cộng đồng học tập ngoại ngữ
Lên ý tưởng và kế hoạch thành lập các nhóm/cộng đồng học tập kỹ năng trong Công ty theo
định hướng của Ban lãnh đạo;
Tổ chức các hoạt động nhóm/ cộng đồng kỹ năng và truyền thông, tổ chức các chương trình
nhằm duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các nhóm/cộng đồng học tập.
(3) Tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ cho nhân sự công ty
II. -Tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Anh
Lên kế hoạch phát triển năng lực tiếng Anh cho nhân sự công ty
Lên kế hoạch chi tiết và triển khai các hoạt động đào tạo (chương trình hướng đối tượng)
Phân tích nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo theo từng chương trình - - -
Phối hợp cùng giảng viên xây dựng và cập nhật tài liệu đào tạo
Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch bao gồm truyền thông và tổ chức khóa học
Đánh giá hiệu quả đồng thời đưa ra đề xuất và cải tiến đối với các chương trình đào tạo. - Hoàn thiện các thủ tục đề xuất, thanh toán/hoàn ứng các Chương trình Đào tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức:
Trình độ học vấn: tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Nhân sự, Ngoại ngữ (Tiếng Anh
hoặc tiếng Nhật, Hoặc tiếng Hàn)
Am hiểu về các chương trình, bài kiểm tra chuẩn hóa, khung năng lực ngoại ngữ.
Có kiến thức về ngành đào tạo: TNA, lên kế hoạch, triển khai và đánh giá hiệu quả đào tạo
Kinh nghiệm:
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về giảng dạy ngoại ngữ trong doanh nghiệp hoặc các tổ chức
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm công tác đào tạo tại doanh nghiệp, am hiểu quy trình đào
tạo trong doanh nghiệp
Đã có kinh nghiệm giảng dạy hoặc công việc liên quan về đào tạo mảng CNTT là một lợi thế
Kỹ năng:
Giao tiếp và xây dựng mối quan hệ với với nhà cung cấp, giảng viên, và các bên liên quan
Thuyết trình, trình bày trước đám đông
Quản lý thời gian và quản lý nhiều công việc cùng lúc
Giải quyết vấn đề
Horenso
Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng, đặc biệt là kỹ năng thiết kế powerpoint
Có thể sử dụng các công cụ thiết kế, dựng video đào tạo
Thái độ:
Yêu thích nghề đào tạo;
Năng động
Tinh thần chủ động trong mọi tình huống
Tinh thần one team
Thái độ làm việc tích cực, cầu tiến trong công việc và phát triển bản thân
Nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp, giảng viên, học viên và các bên liên quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập: thương lượng;
● Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà Nước;
● Tham gia BHXH, BHYT sau 2 tháng thử việc;
● Review hiệu quả công việc: 1 lần 1 năm vào tháng 12;
● Thưởng tháng lương thứ 13: Theo thời gian làm việc thực tế trong năm;
● Bảo hiểm sức khỏe nâng cao cho bản thân khi có thâm niên 1 năm làm việc,
● Đào tạo: Chương trình đào tạo nội bộ định kỳ hàng tuần, tháng, quý; chính sách tài trợ thi lấy
chứng chỉ;
● Chính sách du lịch nghỉ mát; teambuilding cấp công ty
● Khám sức khỏe định kỳ: 1 năm 1 lần;
● Môi trường làm việc: Năng động, vui vẻ được đầu tư tổ chức bài bản; CLB Cầu Lông, Yoga,
bóng đá, CLB văn hóa Nhật Bản,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Nhà 24, ngõ 1008 đường Láng, Phường Láng Thượng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

