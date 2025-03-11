Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ MCORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ MCORP
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Chuyên viên đào tạo

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Ellipse, 112 Trần Phú, Mộ Lao, Q Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Tóm tắt vị trí
Chịu trách nhiệm giám sát và điều phối toàn bộ quy trình dự án, từ lập kế hoạch đến triển khai, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Mô tả công việc:
1、Phụ trách Giám sát và điều phối vận hành sản phẩm trò chơi, kiểm tra vật tư và các cuộc họp liên quan khác
2、Chịu trách nhiệm lập kế hoạch nhiệm vụ dự án (WBS), tạo/ quản lý và kiểm soát dự án trong hệ thống quản lý dự án
3、Chịu trách nhiệm trao đổi với khách hàng về các yêu cầu liên quan đến phát triển sản phẩm,
4、Theo dõi hiệu suất qua dữ liệu, cải thiện và đề xuất giải pháp dựa trên xu hướng thị trường
5、Dẫn dắt việc cải tiến dự án (các yêu cầu thay đổi do nội bộ đề xuất), thực hiện thay đổi dự án, và hoàn tất thay đổi dự án, lưu trữ tài liệu；
6、Tham gia đánh giá lại dự án khi kết thúc (chịu trách nhiệm phân tích các vấn đề liên quan đến sản phẩm hoặc cung cấp các giải thích chi tiết), theo dõi quá trình kết thúc dự án và lưu trữ tài liệu.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: - Trụ sở chính: số 53 Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế - Chi nhánh Hà Nội: Tòa Ellipse - số 110 Trần Phú, Hà Đông, Thành phố Hà Nội - Chi nhánh Hồ Chí Minh: Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

