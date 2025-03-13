Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà N02 - T01, khối nối, ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo

Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nội bộ cho nhân viên vận hành tại các phòng chờ.

Tổ chức các buổi đào tạo chuyên môn về quy trình, tiêu chuẩn dịch vụ, nghiệp vụ vận hành.

Đánh giá chất lượng đào tạo, đề xuất cải tiến quy trình đào tạo nhân sự.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hiệu quả đào tạo và vận hành tại hệ thống phòng khách thương gia.

Quản lý hồ sơ đào tạo, đánh giá hiệu suất làm việc

Lập kế hoạch đào tạo, theo dõi tiến độ và báo cáo kết quả đào tạo.

Quản lý dữ liệu, tài liệu liên quan đến vận hành và đào tạo.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ Cao đẳng/đại học trở lên, ưu tiên ngành quản trị dịch vụ, nhà hàng - khách sạn, hàng không, nhân sự hoặc quản lý hành chính.

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trong công tác đào tạo, hành chính nhân sự hoặc quản lý vận hành dịch vụ.

Ngoại hình chỉn chu, phong thái chuyên nghiệp phù hợp với môi trường dịch vụ cao cấp.

Tác phong lịch sự, giao tiếp tự tin, có khả năng trình bày trước đám đông khi tổ chức đào tạo.

Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo Canva hoặc các công cụ thiết kế cơ bản để tạo tài liệu đào tạo, slide trình chiếu, poster nội bộ.

Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng anh tốt, phục vụ công tác đào tạo và làm việc trong môi trường quốc tế.

Mức yêu cầu: tối thiểu TOEIC 600+ hoặc IELTS 5.5 trở lên (hoặc có khả năng giao tiếp tương đương).

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành hàng không hoặc dịch vụ cao cấp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thương lượng

Lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh 02 lần/năm;

Thưởng lễ tết, chi đồng phục cho NLĐ;

Nghỉ mát, teambuilding.

