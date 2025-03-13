Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thần Nông làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thần Nông
Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Vinaconex 1, ngõ 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Đào tạo nhân viên về chính sách, quy trình làm việc, kỹ năng trong chăm sóc khách hàng
Cập nhật liên tục các thông tin, quy trình mới cho nhân viên.
Phối hợp với các bộ phận có liên quan để lên kế hoạch và triển khai lộ trình đào tạo kỹ năng, kiến thức cho nhân viên.
Chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu, biên soạn và phát triển kỹ năng cho nhân viên dự án.
Báo cáo kết quả công việc cho cấp quản lý.
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam giới, có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí đào tạo.
Ưu tiên kinh nghiệm lĩnh vực contact center, chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách hàng.
Khả năng dẫn dắt, giao tiếp và truyền đạt tốt.
Kỹ năng quản lý thời gian.
Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo.
Có thể đi công tác tại Thái Nguyên, Hòa Bình
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thần Nông Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10.000.000 - 16.000.000 VNĐ.
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng doanh thu.
Được đóng BHXH theo quy định.
Được training đầy đủ kiến thức, có các khóa training về nghiệp vụ dịch vụ, sản phẩm.
Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thần Nông
