Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thần Nông làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Vinaconex 1, ngõ 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa,Hà Nội

Đào tạo nhân viên về chính sách, quy trình làm việc, kỹ năng trong chăm sóc khách hàng

Cập nhật liên tục các thông tin, quy trình mới cho nhân viên.

Phối hợp với các bộ phận có liên quan để lên kế hoạch và triển khai lộ trình đào tạo kỹ năng, kiến thức cho nhân viên.

Chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu, biên soạn và phát triển kỹ năng cho nhân viên dự án.

Báo cáo kết quả công việc cho cấp quản lý.

Nam giới, có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí đào tạo.

Ưu tiên kinh nghiệm lĩnh vực contact center, chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách hàng.

Khả năng dẫn dắt, giao tiếp và truyền đạt tốt.

Kỹ năng quản lý thời gian.

Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo.

Có thể đi công tác tại Thái Nguyên, Hòa Bình

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thần Nông Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 - 16.000.000 VNĐ.

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng doanh thu.

Được đóng BHXH theo quy định.

Được training đầy đủ kiến thức, có các khóa training về nghiệp vụ dịch vụ, sản phẩm.

Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

