Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ BUGATTEC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ BUGATTEC
Mức lương
Từ 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- C01
- L42, Khu A, Khu Đô Thị Mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Từ 18 Triệu
Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, quay và chỉnh sửa video ngắn phù hợp xu hướng TikTok.
Tham gia làm VJ trong các video quảng bá sản phẩm và chương trình khuyến mãi.
Livestream giới thiệu sản phẩm, giao lưu trực tiếp với người xem để tăng tương tác.
Nghiên cứu xu hướng trên TikTok và áp dụng vào nội dung của thương hiệu.
Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng sáng tạo nội dung và khả năng biểu diễn trước ống kính.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ BUGATTEC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Upto 18TR
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ BUGATTEC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI