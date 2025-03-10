Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH INTEGRITY làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH INTEGRITY làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH INTEGRITY
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH INTEGRITY

Chuyên viên đào tạo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH INTEGRITY

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 11 Lưu Quang Vũ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Listing sản phẩm theo yêu cầu của từng store Etsy, Amazon, Tiktokshop US,...
- Xử lý nội dung sản phẩm (content A+, mô tả sản phẩm, giá bán, tên sản phẩm,...)
- Hỗ trợ vận hành các sàn TMĐT

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Về kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm
2. Kiến thức, trình độ:
Kiến thức cơ bản về truyền thông, POD
Ưu tiên sinh viên năm hai, năm ba các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành các ngành digital marketing, marketing... hoặc đang theo học các khóa học lĩnh vực tương tự
3. Kỹ năng:
- Thành thạo các tác vụ cơ bản về ứng dụng Word, Excel, Google,... cơ bản
- Tiếng anh đọc hiểu ở mức khá
- Kỹ năng Teamwork và Report công việc tốt
4. Về phẩm chất, thái độ:
- Tinh thần chủ động, tích cực trong công việc
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chăm chỉ, ham học hỏi và chịu được áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH INTEGRITY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 3.000.000
- Được trực tiếp training từ A-Z và thực hành các kỹ năng liên quan đến listing và vận hành các sàn TMĐT
- Có cơ hội phát triển cao trong nghề nghiệp
- Hỗ trợ xác nhận báo cáo thực tập, nhận xét đánh giá, dấu mộc, gửi email xác nhận với trường đại học.
Thời gian làm việc:
- Làm việc offline tại văn phòng: 4 giờ/ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy (có thể sắp xếp sao cho phù hợp với lịch cá nhân).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INTEGRITY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH INTEGRITY

CÔNG TY TNHH INTEGRITY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 11 Phố Lưu Quang Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-dao-tao-thu-nhap-2-3-trieu-vnd-tai-ha-noi-job330911
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pha Lê Group
Tuyển Chuyên viên đào tạo Pha Lê Group làm việc tại Hải Phòng thu nhập 27 - 30 Triệu
Pha Lê Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Ecopark
Tuyển Chuyên viên đào tạo Tập Đoàn Ecopark làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Ecopark
Hạn nộp: 12/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 105 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pha Lê Group
Tuyển Chuyên viên đào tạo Pha Lê Group làm việc tại Hải Phòng thu nhập 27 - 30 Triệu
Pha Lê Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Ecopark
Tuyển Chuyên viên đào tạo Tập Đoàn Ecopark làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Ecopark
Hạn nộp: 12/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DEMEGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DEMEGO
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thần Nông làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thần Nông
10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH ANZMEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH ANZMEDIA
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI. làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI.
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MOONLIGHT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MOONLIGHT
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH ART NATURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ART NATURE
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà sạch HMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà sạch HMC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ Phần Base Enterprise làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Base Enterprise
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Green I-Park làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Green I-Park
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Ống Thép Hòa Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Ống Thép Hòa Phát
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Bitexco Power Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Bitexco Power Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Crystal Martin (Vietnam) Company Limited làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận Crystal Martin (Vietnam) Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 USD Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
12 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 USD Tập Đoàn Karofi Holding
15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty cổ phần Misa
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo De Heus LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu De Heus LLC
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm