Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH ANZMEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Thực hiện xây dựng nội dung cho các kênh truyền thông mạng xã hội của công ty theo định hướng có sẵn

Làm việc với team edit để hoàn thiện video theo đúng yêu cầu của công ty

Hỗ trợ team trong các công việc truyền thông khác

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, hoạt bát; Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Có kinh nghiệm trong ngành làm đẹp, thời trang là lợi thế

Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các công cụ cơ bản (capcut, canva)

Tại CÔNG TY TNHH ANZMEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 6,000,000 VND - 8,000,000 VND + thưởng dự án

Được đóng BHXH theo quy định, hưởng chính sách phúc lợi, quà tặng, gói chăm sóc làm đẹp… từ công ty

Tham gia các hoạt động teambuilding…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANZMEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin