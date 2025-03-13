Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH ANZMEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH ANZMEDIA
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY TNHH ANZMEDIA

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH ANZMEDIA

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Thực hiện xây dựng nội dung cho các kênh truyền thông mạng xã hội của công ty theo định hướng có sẵn
Làm việc với team edit để hoàn thiện video theo đúng yêu cầu của công ty
Hỗ trợ team trong các công việc truyền thông khác

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, hoạt bát; Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Có kinh nghiệm trong ngành làm đẹp, thời trang là lợi thế
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các công cụ cơ bản (capcut, canva)

Tại CÔNG TY TNHH ANZMEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 6,000,000 VND - 8,000,000 VND + thưởng dự án
Được đóng BHXH theo quy định, hưởng chính sách phúc lợi, quà tặng, gói chăm sóc làm đẹp… từ công ty
Tham gia các hoạt động teambuilding…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANZMEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANZMEDIA

CÔNG TY TNHH ANZMEDIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, 61 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

