Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 319 Bộ quốc phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Kết hợp với các trưởng kênh kinh doanh, phân tích nhu cầu đào tạo của các nhân viên kinh doanh và lên kế hoạch triển khai cụ thể.

Lập kế hoạch đào tạo ngắn hạn và dài hạn cho toàn bộ hệ thống.

Xây dựng và đề xuất các chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

Biên soạn và cập nhật tài liệu đào tạo liên quan đến sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Phối hợp với các phòng ban khác để thu thập thông tin và tài liệu cần thiết.

Sử dụng các phương pháp và công cụ hiện đại để xây dựng tài liệu đào tạo hiệu quả.

Trực tiếp đứng lớp đào tạo cho nhân viên kinh doanh về sản phẩm và kỹ năng tư vấn bán hàng.

Hướng dẫn và cung cấp các kỹ năng xử lý tình huống khi tư vấn bán hàng.

Tạo môi trường học tập tích cực và khuyến khích sự tham gia của học viên.

Đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học viên sau mỗi khóa đào tạo.

Thu thập phản hồi từ học viên và điều chỉnh chương trình đào tạo nếu cần thiết.

Báo cáo hiệu quả đào tạo cho Ban Giám Đốc.

Có ít nhất 2 năm ở vị trí đào tạo, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đào tạo tại các doanh nghiệp bán lẻ

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến, khả năng xây dựng bài giảng thu hút với đa dạng hình thức (powerpoint, video…)

Chủ động, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt

Phòng ban trực thuộc: Marketing

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12 đến 15 triệu đồng/tháng

Hưởng chế độ Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo Luật lao động, thẻ chăm sóc sức khỏe

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao

Thưởng các ngày Lễ Tết trong năm cùng quà tặng dịp lễ, sinh nhật, cưới hỏi…

Du lịch thường niên 2-3 lần/năm

