Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MOONLIGHT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 14 Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào và giảng dạy demo cho Học viên. Kiểm tra định kì, cuối kì cho các học viên đang theo học tại trung tâm.

Định hướng và xây dựng lộ trình cho học viên theo yêu cầu

Hỗ trợ và điều phối Testers, hỗ trợ sắp xếp và nhận lịch test các học viên từ bộ phận Tư vấn tuyển sinh.

Phát triển và cập nhật kho giáo trình của trung tâm.

Hỗ trợ các phòng ban về các lĩnh vực liên quan đến học thuật và đào tạo.

Khảo sát chất lượng giảng dạy của Giáo Viên và hiệu quả áp dụng của học liệu vào trong bài giảng

Đảm bảo chất lượng và báo cáo tiến độ công việc cho trưởng phòng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm, Giáo dục, Ngoại ngữ hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy hoặc quản lý giáo viên, Tester

Kỹ năng giao tiếp, huấn luyện và tạo động lực tốt cho giáo viên.

Làm việc giờ hành chính, có thể linh động ca theo sắp xếp của trưởng quản lý

Có laptop cá nhân

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy online hoặc offline, có kinh nghiệm làm việc trong môi trường sư phạm

Có trình độ và kỹ năng tiếng Anh tương đương với 7.0 IELTS trở lên, không yêu cầu chứng chỉ, khả năng nói Tiếng Anh trôi chảy.

Có tư duy làm việc độc lập, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm cao với công việc, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi để tiến bộ.

