Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MOONLIGHT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MOONLIGHT
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MOONLIGHT

Chuyên viên đào tạo

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 14 Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào và giảng dạy demo cho Học viên. Kiểm tra định kì, cuối kì cho các học viên đang theo học tại trung tâm.
Định hướng và xây dựng lộ trình cho học viên theo yêu cầu
Hỗ trợ và điều phối Testers, hỗ trợ sắp xếp và nhận lịch test các học viên từ bộ phận Tư vấn tuyển sinh.
Phát triển và cập nhật kho giáo trình của trung tâm.
Hỗ trợ các phòng ban về các lĩnh vực liên quan đến học thuật và đào tạo.
Khảo sát chất lượng giảng dạy của Giáo Viên và hiệu quả áp dụng của học liệu vào trong bài giảng
Đảm bảo chất lượng và báo cáo tiến độ công việc cho trưởng phòng.

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm, Giáo dục, Ngoại ngữ hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy hoặc quản lý giáo viên, Tester
Kỹ năng giao tiếp, huấn luyện và tạo động lực tốt cho giáo viên.
Làm việc giờ hành chính, có thể linh động ca theo sắp xếp của trưởng quản lý
Có laptop cá nhân
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy online hoặc offline, có kinh nghiệm làm việc trong môi trường sư phạm
Có trình độ và kỹ năng tiếng Anh tương đương với 7.0 IELTS trở lên, không yêu cầu chứng chỉ, khả năng nói Tiếng Anh trôi chảy.
Có tư duy làm việc độc lập, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm cao với công việc, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi để tiến bộ.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

