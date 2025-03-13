Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI. làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI.
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Chuyên viên đào tạo

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Thạch Bàn,Hà Nội

Tư vấn cho người lao động và học viên về các chương trình của công ty;
· Hỗ trợ người lao động, học viên khi tham gia chương trình tại công ty;
· Làm việc với các cơ quan chức năng, trường nghề, cơ sở kinh doanh dịch vụ việc làm … để triển khai công tác tư vấn cho người lao động tại địa phương;
· Chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng tư vấn;
· Phối hợp cùng các bộ phận liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh của người lao động trước và sau xuất cảnh;
· Các công việc khác theo sự phân công của quản lý;

Tốt nghiệp từ ĐH trở lên;
Có tối thiểu từ 6 tháng kinh nghiệm làm tư vấn, ưu tiên UV có KN sale, tư vấn pháp lý, tư vấn dịch vụ, …;
Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư vấn tốt;
· Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó, trung thực, nhiệt huyết trong công việc và chịu được áp lực công việc cao;
Thành thạo tin học văn phòng;

· Thời gian làm việc: Từ 8h-17h, Từ T2-T6 + 02 ngày thứ 7/tháng;
· Thu nhập cạnh tranh = Lương cứng ( 7-10 triệu hoặc deal tùy theo năng lực) + % hoa hồng + Thưởng lao động xuất cảnh (trao đổi khi PV);
· Phụ cấp ăn trưa, cafe, bánh ngọt miễn phí; có hỗ trợ máy tính làm việc;
· Được đóng đầy đủ các chế độ BHXH, XHYT theo đúng quy định nhà nước;
· Chế độ du lịch, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ đầy đủ;
· Được làm việc trong môi trường hòa đồng, được tham gia đào tạo nâng cao năng lực, thưởng theo đề xuất ghi nhận kết quả làm việc tốt;
· Có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô BT19, ngõ 17 Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

