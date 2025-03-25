Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội

Chuyên viên đào tạo

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT01.07, Khu Đô Thị An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, HN, Hà Đông, Quận Hà Đông

Triển khai các khóa đào tạo bao gồm: Lên nội dung, Xây dựng kế hoạch đào tạo: định hướng, văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng mềm...
Trực tiếp đào tạo & giảng dạy: Các khóa kỹ năng mềm, hợp tác đào tạo các khóa chuyên sâu, huấn luyện nhằm nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên trong công ty.
Xây dựng và vận hành hệ thống E-learning
Chuẩn hóa tài liệu đào tạo: Xây dựng và chuẩn hóa tài liệu, tài nguyên học tập hiệu quả, đảm bảo chất lượng nội dung phù hợp với nhu cầu thực tế.
Xây dựng văn hóa học tập: Tham gia các hoạt động phát triển và củng cố văn hóa học tập trong công ty, khuyến khích sự phát triển không ngừng của nhân viên.
Đào tạo nhân sự mới: Chịu trách nhiệm trong việc đào tạo nhân viên mới theo quy trình quy định của Công ty, đảm bảo họ nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để hòa nhập nhanh chóng vào môi trường làm việc.
Có >2 năm kinh nghiệm mảng đào tạo. Trực tiếp biên soạn tài liệu.
Ưu tiên các UV đã làm về mảng công nghiệp
Khả năng đứng lớp tự tin, nhiệt huyết.
Sử dụng thuần thục phần mềm ứng dựng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel), phần mềm E-learning.
Giao tiếp thuyết phục, khả năng phân tích tổng hợp.
Sử dụng máy tính cá nhân khi làm việc.

Tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Giờ hành chính 7,5h/ngày, nghỉ chiều Thứ 7, Chủ nhật
Đóng Bảo hiểm theo quy định, Nghỉ lễ tết hưởng nguyên lương, Thưởng các dịp lễ tết trong năm và sinh nhật từ 500,000-1,000,000đ, thưởng lương tháng 13 và rất nhiều chế độ khác
Được thăm khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn
Du lịch nghỉ mát miễn phí với tiêu chuẩn 4-5 sao
Lộ trình thăng tiến, phát triển cực tốt

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VPGD: BT 01-08, Khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

