Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG
- Hà Nội: Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo thực chiến dành cho nhân viên kinh doanh, tập trung vào kỹ năng bán hàng, xử lý tình huống thực tế, đàm phán và chốt đơn.
Phối hợp với đội ngũ Tech/PM cập nhật về sản phẩm và các buổi đào tạo từ hãng. Thiết kế giáo trình, tài liệu, kịch bản đào tạo về sản phẩm.
Xây dựng phương pháp đào tạo theo hướng tư duy chủ động của người học.
Trực tiếp hướng dẫn và kèm cặp nhân viên mới, đào tạo thực hành thực chiến để tìm ra được nhân viên sales tiềm năng.
Theo dõi, giám sát kết quả và đánh giá năng lực của nhân viên sale trong quá trình đào tạo thực hành.
Nghiên cứu, cập nhật xu hướng bán hàng mới để nâng cao chất lượng đào tạo.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1 – 2 năm trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo sales.
Có khả năng nhìn nhận, đánh giá nhân sự
Có kỹ năng đào tạo, kèm cặp và hướng dẫn.
Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG Thì Được Hưởng Những Gì
Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.
Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.
Được tham gia Bảo hiểm sức khỏe của công ty khi bạn có thành tích tốt.
Cơ hội tham gia các event/festival, du lịch trong và ngoài nước.
Chế độ Lễ Tết, nghỉ phép hàng năm ưu đãi.
Được tham gia các chương trình sinh nhật, ngày lễ, happy hour…
Miễn phí đồ uống (trà, cafe..) tại khu ăn uống của công ty.
Môi trường Công nghệ năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI