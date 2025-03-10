Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 4, Tòa nhà CT1, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội., Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
-Unbox đồ chơi có sẵn theo kịch bản
- Bàn tay trắng đẹp, không sẹo
- Thích làm đồ handmade
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên cô giáo mầm non, khéo tay
- Sinh viên mầm non mới ra trường, các bạn nữ thích làm đồ handmade
- Sinh viên mầm non mới ra trường, các bạn nữ thích làm đồ handmade
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương từ 9.0000.000 vnđ - 12.000.000 vnđ / tháng
-Cung cấp trang thiết bị đầy đủ.
-Được đóng BHXH theo đúng quy định Pháp luật khi ký HĐLĐ chính thức.
-Du lịch, team building hàng năm.
-Review lương theo năng lực hàng năm.
-Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội để phát triển bản thân.
-Cung cấp trang thiết bị đầy đủ.
-Được đóng BHXH theo đúng quy định Pháp luật khi ký HĐLĐ chính thức.
-Du lịch, team building hàng năm.
-Review lương theo năng lực hàng năm.
-Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội để phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI