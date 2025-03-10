Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 4, Tòa nhà CT1, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo

-Unbox đồ chơi có sẵn theo kịch bản

- Bàn tay trắng đẹp, không sẹo

- Thích làm đồ handmade

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên cô giáo mầm non, khéo tay

- Sinh viên mầm non mới ra trường, các bạn nữ thích làm đồ handmade

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương từ 9.0000.000 vnđ - 12.000.000 vnđ / tháng

-Cung cấp trang thiết bị đầy đủ.

-Được đóng BHXH theo đúng quy định Pháp luật khi ký HĐLĐ chính thức.

-Du lịch, team building hàng năm.

-Review lương theo năng lực hàng năm.

-Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube

