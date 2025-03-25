Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH ART NATURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Smart Media, Tầng 7, tòa VIT 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Thiết kế nội dung khóa học theo yêu cầu doanh nghiệp (AI, kỹ năng, quản trị, công nghệ, truyền thông…);

Phát triển tài liệu đào tạo: slide, kịch bản bài giảng, bài tập tình huống, công cụ hỗ trợ học tập;

Ứng dụng phương pháp giảng dạy hiện đại (Blended Learning, Microlearning, Gamification…);

Phát triển học liệu số (E-learning), thiết kế nội dung cho LMS, hệ thống đào tạo trực tuyến;

Ứng dụng AI trong sản xuất học liệu (video AI, chatbot học tập, text-to-speech, gamification AI…);

Đánh giá, cập nhật nội dung đào tạo theo phản hồi học viên và xu hướng mới;

Đề xuất giải pháp nâng cao trải nghiệm học tập;

Trực tiếp thỉnh giảng tại doanh nghiệp tuỳ thuộc vào chương trình;

Hỗ trợ tư vấn chương trình cho khách hàng doanh nghiệp cùng đội ngũ kinh doanh;

Các công việc khác trong phòng HCNS theo phân công (10%).

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Giáo dục, Quản trị Nhân sự, Truyền thông, Công nghệ Giáo dục hoặc liên quan;

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong thiết kế chương trình đào tạo, xây dựng học liệu hoặc giảng dạy. Ưu tiên ứng viên đã công tác tại vị trí Trainer, L&D.

Am hiểu về các phương pháp đào tạo hiện đại và mô hình thiết kế giảng dạy (ADDIE, Bloom, Kirkpatrick…);

Có kinh nghiệm phát triển nội dung đào tạo số (E-learning, LMS) là một lợi thế;

Thành thạo các công cụ hỗ trợ thiết kế nội dung đào tạo như PowerPoint, Canva;

Có khả năng sử dụng AI trong thiết kế nội dung đào tạo;

Tư duy sáng tạo, kỹ năng viết tốt, khả năng hệ thống hóa nội dung và thiết kế học liệu logic;

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc và quản lý thời gian hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH ART NATURE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 16.000.000 - 18.000.000 vnđ + thù lao hấp dẫn theo sản phẩm, dự án. Thưởng 1-2 tháng lương dựa trên kết quả làm việc sau 1 năm làm việc.

Thu nhập:

16.000.000 - 18.000.000 vnđ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiếp cận với các dự án đào tạo chất lượng cao;

Cơ hội phát triển chuyên môn, nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực Learning Design và công nghệ AI trong đào tạo;

Được làm việc với Khách hàng chính phủ, Khách hàng Tập đoàn và các DN Top 1;

Thời gian làm việc linh hoạt, có thể làm việc từ xa;

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo trong nước và nước ngoài;

Du lịch, Teambuilding 1-2 năm/lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ART NATURE

