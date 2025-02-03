Tuyển Chuyên viên đào tạo iPOS.vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo iPOS.vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

iPOS.vn
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
iPOS.vn

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại iPOS.vn

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Lottery Tower, 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TPHCM, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

1. Khảo sát và phân tích nhu cầu đào tạo:
Phối hợp với các phòng ban để thu thập thông tin và xác định nhu cầu đào tạo
Thực hiện khảo sát năng lực nhân sự hiện tại, xác định các kỹ năng cần đào tạo để cải thiện
2. Xây dựng kế hoạch và nội dung đào tạo:
Đề xuất và triển khai quy trình quản lý đào tạo trong công ty
Thiết kế lộ trình đào tạo theo từng vị trí, cấp bậc, và theo định hướng phát triển của công ty
Phát triển tài liệu đào tạo, bài giảng và các công cụ hỗ trợ học tập, cũng như lưu trữ tài liệu
3. Triển khai chương trình đào tạo:
Tổ chức các buổi đào tạo trực tiếp hoặc trực tuyến
Làm việc với giảng viên nội bộ hoặc bên ngoài để đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo
4. Đánh giá hiệu quả sau đào tạo:
Khảo sát sau đào tạo từ học viên và các bên liên quan.
Đánh giá hiệu quả chương trình thông qua kết quả khảo sát, bài kiểm tra, hoặc sự thay đổi trong công việc
5. Hỗ trợ các hoạt động truyền thông nội bộ:
Tham gia hỗ trợ tổ chức sự kiện nội bộ và truyền thông văn hóa doanh nghiệp

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, nhân sự hoặc các vị trí liên quan
Kiến thức cơ bản về các phương pháp và mô hình đào tạo
Sử dụng được các công cụ thiết kế như PowerPoint, Canva, hoặc các phần mềm tương tự
Kỹ năng quản lý, sắp xếp công việc tốt
Chủ động, sáng tạo, và có tinh thần trách nhiệm cao
Thích học hỏi và thử thách trong môi trường chưa có nền tảng sẵn

Tại iPOS.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận 9 -11tr
Lương tháng 13
Có cơ hội làm việc cho công ty công nghệ hàng đầu ở Việt Nam về giải pháp POS
Được định hướng rõ ràng con đường phát triển sự nghiệp tại Công ty qua cơ chế tổ chức nhân sự theo cấp bậc
Được cấp laptop, đồng phục để thực hiện công việc
Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu, hỷ...
Tham gia BHXH - BHYT - BHTN theo quy định của Nhà nước
Bảo hiểm tai nạn 24h (UIC), bảo hiểm sức khỏe toàn diện (PTI)
Được chăm sóc tiếp sức với tủ thức ăn đầy ắp vào cuối tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại iPOS.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

iPOS.vn

iPOS.vn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Lottery, 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP.HCM

