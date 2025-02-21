Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Sáng Lập Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện hồ sơ bảo hiểm cho 20 khách hàng: ốm đau, thai sản, tăng, giảm, .v.v.

Thực hiện các hồ sơ lao động, công đoàn, thang bảng lương, báo cáo định kì cho khoảng 20 khách hàng

Thực hiện các hồ sơ thuế thu nhập cá nhân cho các khách hàng

Ngoài ra làm các công việc hành chính khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: Dưới 30 tuổi

Giới tính: Không yêu cầu

Có kinh nghiệm làm bảo hiểm ít nhất 1 năm

Thành thạo các phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội

Tốt nghiệp chuyên ngành Luật/Lao động tiền lương/kinh tế

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Ngoài chuyên môn, thái độ và trách nhiệm trong công việc cần được đặt lên hàng đầu

Tinh thần học hỏi, trung thực, chịu khó, chịu được áp lực cao

Tuân thủ nội quy công ty

Tiếng Anh tốt là 1 lợi thế

Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Biết tổ chức, sắp xếp công việc đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ nhanh và chính xác

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Sáng Lập Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Sáng Lập Á Châu

