Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Sáng Lập Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Sáng Lập Á Châu
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2025
Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Sáng Lập Á Châu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- A1

- 0612A Tầng 6, Khu Nhà Ở Thương Mại, Tòa Nhà Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, TP.HCM, Quận 4

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện hồ sơ bảo hiểm cho 20 khách hàng: ốm đau, thai sản, tăng, giảm, .v.v.
Thực hiện các hồ sơ lao động, công đoàn, thang bảng lương, báo cáo định kì cho khoảng 20 khách hàng
Thực hiện các hồ sơ thuế thu nhập cá nhân cho các khách hàng
Ngoài ra làm các công việc hành chính khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: Dưới 30 tuổi
Giới tính: Không yêu cầu
Có kinh nghiệm làm bảo hiểm ít nhất 1 năm
Thành thạo các phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội
Tốt nghiệp chuyên ngành Luật/Lao động tiền lương/kinh tế
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Ngoài chuyên môn, thái độ và trách nhiệm trong công việc cần được đặt lên hàng đầu
Tinh thần học hỏi, trung thực, chịu khó, chịu được áp lực cao
Tuân thủ nội quy công ty
Tiếng Anh tốt là 1 lợi thế
Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Biết tổ chức, sắp xếp công việc đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ nhanh và chính xác
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Sáng Lập Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Sáng Lập Á Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Sáng Lập Á Châu

Công Ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Sáng Lập Á Châu

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: A1-0612A Tầng 6, Khu Nhà Ở Thương Mại, Tòa Nhà Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, TP.HCM

