Tuyển Chuyên viên đào tạo Dentsu Kensetsu Viet Nam Co ,. LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 4, tòa nhà Hà Vinh, 55 Nguyễn Văn Giai, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM., Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo

Giảng dạy kiến thức về kỹ năng đặc định trong lĩnh vực xây dựng, cơ sở hạ tầng, thiết bị (Online là chủ yếu)

Quản lý học viên

Biên soạn, chỉnh sửa tài liệu đào tạo (có tài liệu sẵn bằng tiếng Việt & tiếng Nhật)

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Từ 24 tuổi trở lên

Trình độ tiếng Nhật tương đương N3 trở lên

Kinh nghiệm giảng dạy tối thiểu 6 tháng (Không yêu cầu kinh nghiệm giảng dạy Tokutei)

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (Ưu tiên chuyên ngành kỹ thuật như xây dựng, kiến trúc, điện, giao thông vận tải hoặc có kinh nghiệm làm việc tại công trường)

Thành thạo tin học văn phòng

Quyền Lợi

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực + Tăng lương hàng năm.

Đóng bảo hiểm full lương.

Thưởng các dịp lễ Tết + Tháng lương tháng 13.

Các chế độ khám sức khỏe, du lịch thể thao của cty.

Đào tạo đầy đủ trước khi giảng dạy.

Cơ hội sang Nhật học tập và công tác ngắn hạn tại các nước các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Cách Thức Ứng Tuyển

