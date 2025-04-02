Tuyển Chuyên viên đào tạo Dentsu Kensetsu Viet Nam Co ,. LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Dentsu Kensetsu Viet Nam Co ,. LTD
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 4, tòa nhà Hà Vinh, 55 Nguyễn Văn Giai, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM., Quận 1
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Giảng dạy kiến thức về kỹ năng đặc định trong lĩnh vực xây dựng, cơ sở hạ tầng, thiết bị (Online là chủ yếu)
Quản lý học viên
Biên soạn, chỉnh sửa tài liệu đào tạo (có tài liệu sẵn bằng tiếng Việt & tiếng Nhật)
Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 24 tuổi trở lên
Trình độ tiếng Nhật tương đương N3 trở lên
Kinh nghiệm giảng dạy tối thiểu 6 tháng (Không yêu cầu kinh nghiệm giảng dạy Tokutei)
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (Ưu tiên chuyên ngành kỹ thuật như xây dựng, kiến trúc, điện, giao thông vận tải hoặc có kinh nghiệm làm việc tại công trường)
Thành thạo tin học văn phòng
Tại Dentsu Kensetsu Viet Nam Co ,. LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực + Tăng lương hàng năm.
Đóng bảo hiểm full lương.
Thưởng các dịp lễ Tết + Tháng lương tháng 13.
Các chế độ khám sức khỏe, du lịch thể thao của cty.
Các chế độ khám sức khỏe, du lịch thể thao của cty.
Đào tạo đầy đủ trước khi giảng dạy.
Cơ hội sang Nhật học tập và công tác ngắn hạn tại các nước các nước Đông Nam Á (ASEAN)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dentsu Kensetsu Viet Nam Co ,. LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI