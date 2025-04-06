Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 324D Lý Thường Kiệt, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng các văn bản, giáo trình, chương trình đào tạo huấn luyện theo khung đào tạo của Công ty dành cho nhân viên bán hàng, quản lý, giám sát khu vực và các bộ phận khác khi có yêu cầu

Tổ chức các khóa đào tạo hội nhập, đào tạo kỹ năng mềm và sản phẩm, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo các chương trình, kế hoạch đào tạo của Công ty dành cho nhân viên khối cửa hàng, khối văn phòng

Xây dựng khung đánh giá hiệu quả sau đào tạo

Tham gia công tác phát triển văn hoá doanh nghiệp.

Phối hợp cùng phòng HCNS tuyển dụng và chọn lọc ứng viên, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho khối cửa hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Đào tạo,…

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm, ngành dịch vụ, bán lẻ.

Có khả năng xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, khả năng đứng lớp, giảng dạy, truyền cảm hứng, tạo động lực.

Chịu được áp lực công việc, có khả năng tư duy sáng tạo và làm việc độc lập.

Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.

Nam/ nữ/ LGBT, tuổi từ 25-32

Tác phong chuyên nghiệp

Tư duy linh hoạt, ý tưởng sáng tạo

Tính trách nhiệm cao

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng quản lý, thuyết phục, đàm phán, thương lượng.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao.

Kỹ năng đào tạo, làm việc và phát triển đội nhóm

Tại CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

Được đào tạo chuyên sâu và tham gia các khóa đào tạo nâng cao về kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, kỹ năng training/coaching, kỹ năng làm việc đội nhóm.

Được đánh giá thành tích và năng lực hàng năm để nâng bậc lương.

Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo luật hiện hành

Chế độ nghỉ phép: 12 ngày phép/ năm

Lương tháng 13, thưởng

Tham gia các hoạt động Team Building, Year End Party,...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, GenZ năng động, cơ hội thăng tiến cao

