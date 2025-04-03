Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Scj Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH Scj Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 92
- 94 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 75 - 10 Triệu
Mô tả công việc
• Chào đón và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng
• Đề xuất các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng
• Giải đáp về sản phẩm và giúp khách đưa ra quyết định mua hàng
• Cung cấp các thông tin về chương trình khuyến mãi đầy đủ
• Hỗ trợ thanh toán và đóng gói đơn hàng cho khách
• Sắp xếp và trưng bày sản phẩm gọn gàng , đúng theo yêu cầu
• Quản lý kiểm soát hàng hóa và thông báo với quản lý về các mặt hàng cần bổng sung
• Kiểm tra về chất lượng và thời gian sử dụng sản phẩm để có hướng giải quyết
• Giữ vệ sinh quầy kệ và bảo quản sản phẩm đúng quy cách
• Giao - nhận hàng hóa và sắp xếp hàng hóa đúng nơi quy định
• Báo cáo doanh thu bán hàng mỗi ngày
• Đối chiếu số lượng đơn bán hàng trên hệ thống và phiếu tính tiền tại điểm bán mỗi ngày, giải quyết vấn đề ngay khi phát hiện
• Báo cáo với quản lý về mọi vấn đề phát sinh
• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên (nếu có)
Responsibilities
• Greeting customers and offering assistance
• Recommending products to help customers
Với Mức Lương 75 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Scj Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Scj Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI