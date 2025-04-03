Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Scj Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 10 Triệu

Mô tả công việc

• Chào đón và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng

• Đề xuất các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng

• Giải đáp về sản phẩm và giúp khách đưa ra quyết định mua hàng

• Cung cấp các thông tin về chương trình khuyến mãi đầy đủ

• Hỗ trợ thanh toán và đóng gói đơn hàng cho khách

• Sắp xếp và trưng bày sản phẩm gọn gàng , đúng theo yêu cầu

• Quản lý kiểm soát hàng hóa và thông báo với quản lý về các mặt hàng cần bổng sung

• Kiểm tra về chất lượng và thời gian sử dụng sản phẩm để có hướng giải quyết

• Giữ vệ sinh quầy kệ và bảo quản sản phẩm đúng quy cách

• Giao - nhận hàng hóa và sắp xếp hàng hóa đúng nơi quy định

• Báo cáo doanh thu bán hàng mỗi ngày

• Đối chiếu số lượng đơn bán hàng trên hệ thống và phiếu tính tiền tại điểm bán mỗi ngày, giải quyết vấn đề ngay khi phát hiện

• Báo cáo với quản lý về mọi vấn đề phát sinh

• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên (nếu có)

Responsibilities

• Greeting customers and offering assistance

• Recommending products to help customers